Un ancien matador de 51 ans meurt après avoir été encorné par un taureau avant une corrida en Espagne

À Malaga, en Espagne, un ancien matador de 51 ans a été mortellement encorné alors qu’il déchargeait des taureaux avant la traditionnelle corrida de Pâques.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du vendredi 3 avril, dans les arènes de La Malagueta, à Malaga, en Espagne, rapporte El Pais.

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Un ancien matador encorné près du cœur

Ricardo Ortiz, un torero à la retraite de 51 ans, est mort des suites de ses blessures après avoir été encorné par un taureau, à la veille de la traditionnelle corrida de Pâques, inspirée de l’œuvre de Pablo Picasso. Que s’est-il passé ?

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L’ancien matador déchargeait des taureaux de l’arène lorsqu’un animal l’a violemment encorné, entraînant sa mort, a indiqué la société organisatrice Lances de Futuro dans un communiqué, faisant part de sa « profonde tristesse ».

Selon nos confrères, le drame s’est produit après 19 heures. Si les circonstances restent floues, la victime aurait reçu un coup de corne près du cœur, une blessure qui lui a été fatale.

Environ 1 500 corridas par an en Espagne

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Ricardo Ortiz, fils du célèbre banderillero Manolo Ortiz, venait d’une famille de Malaga reconnue pour sa riche tradition taurine.

Comme le précise le quotidien espagnol, le quinquagénaire a quitté les arènes il y a plus de vingt ans. Il restait néanmoins actif dans le milieu comme corralero, une personne chargée des taureaux avant les corridas.

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Le pays organise environ 1 500 corridas par an, souvent en lien avec les fêtes religieuses, mais leur nombre est en déclin, selon les donnés officielles.

Pour les opposants, ces événements restent barbares. Les défenseurs des corridas y voient, au contraire, une forme d’art ancestrale profondément enracinée dans l’histoire nationale.

À noter que le dernier torero professionnel à avoir perdu la vie dans une corrida en Espagne était Victor Barrio. L’accident s’est produit en 2016 à Teruel, dans l’est du pays.

Plusieurs pays se battent pour mettre fin à ces événements, notamment au Mexique, où elles sont devenues interdites à Mexico.