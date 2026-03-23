Elle fait une découverte macabre après avoir ouvert une porte de sa maison pour la première fois

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Capture d'écran Instagram

La chanteuse américaine Sara Bareilles a fait une découverte terrifiante en ouvrant une porte de sa maison. Frissons garantis !

Un scénario digne d’un film Conjuring.

Star des années 2010, Sara Bareilles a connu un énorme succès en 2007 avec son titre Love Song.

Récemment, la chanteuse américaine est devenue virale en partageant sur les réseaux sociaux la macabre découverte qu’elle a faite chez elle.

Sara Bareilles découvre des restes horribles dans sa maison

L’artiste de 46 ans a vécu une véritable frayeur en ouvrant une petite porte de sa maison de campagne. Derrière celle-ci, elle a découvert des restes d’animaux en décomposition, dont un crâne rempli de… larves !

Elle n’a pas hésité à partager cette effrayante trouvaille dans une vidéo publiée sur Instagram jeudi 19 mars, rapporte le site LADbible.

La chanteuse Sara Bareilles

Dans sa publication, la lauréate d’un Grammy explique qu’elle possède cette propriété depuis plusieurs années et qu’elle a toujours été curieuse de savoir ce qui se cachait derrière cette petite porte blanche.

Selon ses dires, la porte « a toujours été fermée » et qu’elle « n’avait jamais réussi à l’ouvrir »… jusqu’à maintenant.

Elle a décidé de partager cette expérience en poussant la chansonnette. En décrivant ce qu’elle a trouvé, elle a lancé :

« C’est un crâne… c’est un crâne ! Il est rempli de larves ! Je ne sais pas ce que c’est… c’est un dragon géant. Mais c’est quoi ce bordel ?! », peut-on l’entendre dire.

Capture d'écran InstagramCrédit Photo : Instagram/@sarabarielles

Des carcasses répugnantes

Armée d’une paire de gants et d’une pelle, Sara Bareilles s’est mise à retirer la carcasse, qu’elle pense être celle d’un raton laveur.

« Ça me dégoûte vraiment », explique-t-elle.

La suite après cette vidéo

Capture d'écran Instagram Crédit Photo : Instagram/@sarabarielles

Dans la foulée, la compositrice de comédie musicale a mis la main sur d’autres restes, à son grand désarroi.

La chanteuse confie ensuite à ses 931 000 abonnés qu’elle compte offrir un dernier hommage aux « créatures ».

« Je vais leur faire une petite bénédiction et les remettre dans la nature, même si elles sont très, très mortes », ajoute-t-elle.

Capture d'écran Instagram Crédit Photo : Instagram/@sarabarielles

Elle compte également purifier l’endroit avec de la sauge et prendre une douche. Un beau programme pour se débarrasser de ce cauchemar.

Les internautes réagissent, horrifiés

La publication est rapidement devenue virale, accumulant deux millions de vues et 152 000 mentions « J’aime ».

Dans la section commentaires, de nombreux internautes ont estimé que Sara Bareilles avait très bien géré la situation, saluant à la fois son courage et sa mise en scène.

Une personne amusée a commenté :

« J’ai l’impression d’assister à la naissance d’une légende. Il y a tellement de hauts et de bas, de rebondissements et de moments à retenir ».

La chanteuse Sara BareillesCrédti Photo : Getty Images

Une deuxième a écrit :

« Même si je n’avais que 20 dollars sur mon compte, j’aurais quand même engagé quelqu’un pour faire ça à ma place ».

Une troisième a indiqué :

« Je suis juste là pour dire que tu es vraiment la personne la plus courageuse sur Terre. Mon cœur s’emballe en regardant, mais je n’arrive pas à m’arrêter ».

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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