Ce job de rêve vous propose d'être payé pour passer 6 mois sur une île déserte

Une île irlandaise vient de publier une annonce d'emploi qui devrait en attirer plus d'un. Précisions.

Si vous être à la recherche d'un travail qui sort de l'ordinaire et que vous n'êtes pas contre le fait de vous isoler loin de toute civilisation, on a peut-être trouvé ce qu'il vous faut.

Une commune insulaire d'Irlande vient en effet de publier une annonce de job pour le moins originale, qui propose aux potentiels candidats d'être payés pour passer 6 mois sur une île déserte, tout en étant nourris et logés.

Oui, vous avez bien lu !

Être payé pour vivre 6 mois sur une île sauvage et déserte, ça vous tente ?

Cette offre d'emploi vous est proposée par Great Blasket Island, une île sauvage située dans l'archipel des Blasket, au sud-ouest de l'Irlande, dans le comté de Kerry. Un endroit isolé sans eau courante ni électricité.

Chaque année depuis maintenant 10 ans, l'île recherche ainsi deux gardiens pour veiller sur les lieux et accueillir les quelques touristes qui viennent tous les étés admirer la faune sauvage ou visiter les ruines d'un vieux village.

Inhabitée depuis 70 ans suite à un ordre d'évacuation du gouvernement irlandais, cette petite île qui s'étend sur 6 kilomètres de long reçoit la visite de nombreuses personnes lors de la haute saison. Il faut donc deux volontaires pour choyer ces visiteurs et veiller à ce que les chambres d'hôtes ainsi que le seul bar du coin soient propres et accueillants. D'où cette offre d'emploi pas banale, qui reçoit des milliers de candidatures chaque année.

Crédit photo : @greatblasketisland / Instagram

« Votre rôle est de vous occuper du café et des quatre gîtes de la grande île », précise l’annonce, publiée sur le site de Great Blasket Island par les deux propriétaires des bâtiments, Alice Hayes et Billy O’Connor. Attention toutefois, ce job n'est pas de tout repos et il n'est en aucun cas question de vacances payées. « La saison peut être bien remplie et vous serez debout à travailler une bonne partie de la journée », rappellent ainsi les propriétaires.

C'est pourquoi ces derniers recherchent surtout un « duo travailleur, responsable et digne de confiance ». Petit détail qui a son importance, les deux postulants devront bien entendu parler anglais couramment. La maîtrise de l'irlandais serait un plus non négligeable.

Cet emploi rémunéré (le montant du salaire n'est pas indiqué dans l'annonce) est à pourvoir du 1er avril au 1er octobre 2024.

Si l'aventure vous tente, alors n'hésitez pas à postuler.