Son locataire ne paie plus depuis 1 an, ce propriétaire retraité lui... coupe le courant

Pour se débarrasser d’un locataire qui ne paye plus son loyer ni ses charges depuis plus d’un an, un propriétaire a décidé de lui couper le courant. Une manœuvre illégale !

Cela fait bientôt deux ans que Michel R., 81 ans, vit un cauchemar à cause d’un locataire mauvais payeur. Installé dans les environs d’Auch, il a signé en avril 2024 un contrat de bail avec un homme d’une cinquantaine d’années. En échange d’un loyer plutôt attractif, 600 euros par mois pour une dépendance meublée de 92 m2 située au sein de la propriété, le locataire s’était alors engagé à aider le propriétaire dans l’installation de panneaux solaires.

Plutôt cordiale au départ, la relation entre les deux hommes s’est dégradée au fil des mois. À partir de septembre 2024, le locataire a cessé de payer l’électricité à Michel après lui avoir signifié qu’il souhaitait choisir son propre fournisseur.

En janvier 2025, le propriétaire est venu remettre à son locataire une lettre de préavis "signifiant son congé". Toutefois, le locataire resté dans le logement et a commencé à ne plus honorer son loyer. Le contentieux s’est poursuivi devant la justice, l’audience ayant eu lieu en septembre dernier au tribunal d’Auch.

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Reconnu coupable le 13 janvier 2026, le locataire a été condamné à payer plus de 7 770 euros d’impayés et s’est vu signifier son expulsion "à défaut de libération volontaire préalable des lieux".

Près de trois mois après, le locataire occupe toujours la dépendance, et Michel estime "à 12 000 euros" le montant total de ses impayés depuis le début du contrat de bail.

Une coupure d’électricité pour pousser le locataire à partir

Lassé par cette situation, le propriétaire a donc fixé un ultimatum à son locataire ces derniers jours pour lui demander de quitter le logement avant le 1er avril, sous peine de lui couper le courant. Une menace finalement mise à exécution ce mercredi, en présence des gendarmes.

La suite après cette vidéo "Je lui ai annoncé il y a une semaine : le 1er avril, je te coupe l’électricité. Que j’aie le droit ou pas, je m’en fous."

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Désemparé par cette manœuvre, le locataire plaide sa bonne foi auprès de La Dépêche et assure tout faire pour trouver un nouveau logement. Il déclare être suivi par une assistante sociale et une association d’aide à la réinsertion pour les personnes en difficulté.

"Je cherche activement mais je n’ai pas de boulot. Je veux partir. Le jugement a été prononcé, mea culpa, c’est de ma faute. On me reconnaît coupable, je pars. C’est l’attitude de Monsieur qui me dérange. On ne coupe pas l’électricité comme ça. Ça ne rime à rien, c’est juste une vengeance personnelle."

De son côté, Michel reste inflexible : il ne rétablira pas le courant tant que son locataire ne lui aura pas réglé ses impayés pour l’électricité, qu’il chiffre à plus de 1 660 euros.

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Pour rappel, la loi interdit formellement à un bailleur de priver un locataire d’électricité. Une telle action constitue une voie de fait, passible de poursuites pénales. L’affaire entre le propriétaire et son locataire pourrait donc bien se poursuivre devant les tribunaux, si aucune issue favorable n’est trouvée rapidement.