Ces 6 objets que les médecins du sommeil sortiraient tout de suite de votre chambre : voici pourquoi ils gâchent vos nuits

Télé, téléphone, réveil lumineux… Des spécialistes du sommeil listent ce qu'ils bannissent de la chambre et les objets simples qu'ils gardent chez eux

Pas de tracker de sommeil, pas de masque en soie, pas de draps hors de prix. Interrogés par Yahoo Health sur ce qu'ils ont vraiment dans leur propre chambre, plusieurs spécialistes américains du sommeil décrivent un décor étonnamment simple. Ils listent aussi six objets qu'ils sortiraient sans hésiter de la vôtre : la télévision, le téléphone, le réveil tourné vers le lit, les petites lumières des appareils, le bureau et le vélo d'appartement.

L'enquête, publiée le 21 septembre 2026 par la journaliste santé Holly Pevzner, part d'une question simple : qu'achètent les professionnels du sommeil pour eux-mêmes, et pas seulement pour leurs patients ? Leurs réponses tiennent en peu de choses : un ventilateur, des rideaux épais, un réveil bon marché. Une seule touche personnelle détonne. Une médecin ne jure que par sa couverture lestée, que son mari, lui, ne supporte pas.

La Dre Fariha Abbasi-Feinberg préside depuis juin 2026 le conseil d'administration de l'American Academy of Sleep Medicine, la principale société savante américaine du domaine. Pour elle, aucun produit n'est indispensable à tout le monde. Ce dont chacun a besoin, c'est d'une chambre sombre, calme, fraîche et confortable, et la plupart des moyens d'y parvenir coûtent peu. Selon Sarah Gray, psychologue du sommeil et enseignante à la Harvard Medical School, les premiers effets se font souvent sentir en deux semaines, parfois dès la première nuit.

Les six objets qu'ils sortiraient de votre chambre

Le Dr Shantan Ravula, médecin du sommeil au Mary Washington Health System, en Virginie, résume leur philosophie. Selon lui, bien dormir consiste surtout à retirer ce qui joue contre vous, bien plus qu'à acheter un objet censé tout régler. Voici ce qui part en premier.

La télévision. Le cerveau doit associer la chambre au sommeil. Dès qu'on y regarde des séries ou qu'on y répond à ses mails, elle cesse d'être un signal de détente, explique le Dr Ravula.

Le cerveau doit associer la chambre au sommeil. Dès qu'on y regarde des séries ou qu'on y répond à ses mails, elle cesse d'être un signal de détente, explique le Dr Ravula. Le téléphone. Posé sur la table de nuit, il finit toujours par être consulté. Rangé à l'autre bout de la pièce, il ne l'est plus. L'idéal reste de le laisser dans une autre pièce.

Posé sur la table de nuit, il finit toujours par être consulté. Rangé à l'autre bout de la pièce, il ne l'est plus. L'idéal reste de le laisser dans une autre pièce. Le réveil face au lit. Regarder défiler les minutes quand on n'arrive pas à dormir nourrit l'anxiété qui empêche justement de s'endormir. Le Dr Ravula retourne donc le sien. Beaucoup de réveils émettent en plus de la lumière.

Regarder défiler les minutes quand on n'arrive pas à dormir nourrit l'anxiété qui empêche justement de s'endormir. Le Dr Ravula retourne donc le sien. Beaucoup de réveils émettent en plus de la lumière. Les petites diodes lumineuses. Climatiseur, multiprises, humidificateur, chargeurs : Sarah Gray les éteint la nuit ou, à défaut, les recouvre de pastilles occultantes.

Climatiseur, multiprises, humidificateur, chargeurs : Sarah Gray les éteint la nuit ou, à défaut, les recouvre de pastilles occultantes. Le bureau. Travailler dans son lit ou juste à côté peut habituer le cerveau à associer la chambre à la concentration et au stress, avertit le Dr Neal Walia, médecin du sommeil à UCLA Health.

Travailler dans son lit ou juste à côté peut habituer le cerveau à associer la chambre à la concentration et au stress, avertit le Dr Neal Walia, médecin du sommeil à UCLA Health. Le vélo d'appartement. Même logique, selon Sarah Gray : s'il ne peut pas vivre ailleurs, il doit au moins sortir du champ de vision avant le coucher.

« Le mettre hors de portée de main a fait plus pour mon sommeil que n'importe quel gadget. »

C'est ce que dit le Dr Shantan Ravula à propos de son téléphone, cité par Yahoo Health (propos traduits de l'anglais).

Si vous n'avez pas d'autre pièce pour les accueillir, inutile de déménager le bureau. Un joli tissu jeté dessus ou un paravent suffit. L'objectif n'est pas que ces objets disparaissent, mais qu'on ne les voie plus depuis le lit.

Le seul équipement cité par tous : des rideaux occultants

Parmi ce que ces spécialistes gardent chez eux, un équipement revient chez chacun : les rideaux occultants. Le Dr Ravula les décrit comme l'élément le plus important et le moins excitant de sa chambre. D'après lui, la lumière d'un lampadaire ou d'un lever de soleil précoce perturbe le sommeil bien plus qu'on ne l'imagine. Sarah Gray choisit des modèles occultants à 100 %, et non de simples rideaux assombrissants. Elle les double de voilages pour que la pièce ne ressemble pas à un bunker en journée. Autre astuce : fixer la tringle plus haut et plus large que la fenêtre, car la lumière passe surtout par les bords.

Une étude coréenne publiée en 2018 dans la revue Psychiatry Investigation donne une idée de l'enjeu. 25 jeunes femmes en bonne santé ont dormi en laboratoire une nuit dans le noir, puis une nuit sous une lumière de 5 ou 10 lux, l'équivalent d'une faible veilleuse. Elles ne mettaient pas plus de temps à s'endormir, mais leur temps de sommeil total et leur efficacité de sommeil ont diminué. Un détail mérite d'être noté : les chercheurs n'ont pas mesuré de variation significative de la mélatonine dans la salive. Ils considèrent pourtant cette hormone comme l'explication la plus probable. L'effet de la lumière est donc réel, mais son mécanisme n'est pas totalement établi.

Pour les sources de lumière qu'un rideau ne peut pas arrêter, le masque de nuit prend le relais. Le Dr Ravula en garde un tout simple dans un tiroir, pour les voyages ou les matins qui suivent une soirée tardive. Sarah Gray le porte régulièrement, aussi parce qu'il l'aide à se détendre. Pour ceux qui dorment sur le côté, les modèles à coques incurvées évitent d'appuyer sur les paupières.

Contre le bruit : un ventilateur et, en dernier recours, des bouchons d'oreilles

Le Dr Ravula fait tourner un ventilateur toute l'année. L'appareil rafraîchit la pièce, ce qui aide la température du corps à baisser au moment de l'endormissement. Son ronronnement régulier couvre aussi les bruits qui pourraient le réveiller à moitié. Le Dr Walia fait de même. Sarah Gray explique pourquoi : la nuit, le cerveau reste en alerte pour notre sécurité et réagit surtout aux sons forts ou changeants. Un fond sonore constant les rend moins perceptibles.

Une méta-analyse parue fin 2025 dans la revue Sleep Medicine va dans ce sens, avec des nuances. Elle regroupe 12 essais randomisés et 1 301 participants, dont des nourrissons et de nombreux patients hospitalisés en soins intensifs. Chez les adultes comme chez les seniors, le bruit blanc a amélioré la qualité du sommeil telle qu'ils la déclarent. Les auteurs reconnaissent toutefois que les études incluses sont hétérogènes et de qualité variable.

Le ventilateur reste impuissant face aux bruits soudains : une sirène, une portière qui claque, un ronfleur qui s'arrête puis repart. Abby Neuberg, thérapeute qui traite l'insomnie, sort alors ses bouchons d'oreilles, car elle vit très près de ses voisins. Les spécialistes les conseillent plutôt comme une solution ponctuelle. Selon l'université de Washington, citée par Yahoo Health, portés chaque nuit, ils peuvent gêner le nettoyage naturel de l'oreille, retenir l'humidité et repousser le cérumen vers l'intérieur.

Leur efficacité a d'ailleurs été testée à Paris. Une équipe de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a suivi 64 patients de réanimation, dont la moitié dormaient avec des bouchons d'oreilles et un masque. Ce groupe a connu moins d'éveils prolongés : 21 en médiane, contre 31 sans protection. Mais près d'un tiers de ces patients n'ont pas gardé leurs bouchons toute la nuit, surtout par inconfort ou par anxiété. Le meilleur accessoire reste celui qu'on supporte.

Fraîcheur et réveil en douceur : les derniers réglages

Côté température, le Dr Walia observe que le sommeil profond est davantage perturbé dans les chambres chaudes, surtout au-delà d'environ 23 °C. Lui et la Dre Abbasi-Feinberg recommandent de rester autour de 21 °C ou moins, et Sarah Gray préfère 20 °C. Ces repères sont un peu plus élevés que ceux de certains guides européens destinés aux patients, comme au Luxembourg, qui conseillent plutôt une chambre à environ 18 °C.

Pour ceux qui ont chaud la nuit, inutile d'investir dans un matelas rafraîchissant : ajuster sa literie ou son pyjama peut suffire, estime la Dre Abbasi-Feinberg. Mieux vaut en revanche se méfier des promesses sur les draps. Selon Yahoo Health, une revue scientifique de 2024 n'a trouvé qu'une seule étude comparant directement des draps, où le lin ne l'emportait que sur certains critères. Le conseil pratique consiste donc à partir de son problème. Si vous vous réveillez moite, choisissez un tissu qui évacue l'humidité. Si vous avez chaud mais restez sec, optez pour un tissage aéré, comme la percale de coton ou le lin.

Il y a pourtant une lumière que ces spécialistes veulent voir entrer : celle du matin. Peu matinale, Sarah Gray a du mal à se lever pendant les hivers sombres de la Nouvelle-Angleterre. Elle utilise des ouvre-rideaux programmables ou un réveil qui simule le lever du soleil, en choisissant un modèle capable de s'éteindre complètement la nuit. Les preuves restent minces. Yahoo Health cite une ancienne étude finlandaise menée sur 77 volontaires, qui a rapporté un bénéfice modeste. Elle était financée par Philips, qui fournissait aussi les lampes.

Et si l'on ne devait changer qu'une seule chose dès ce soir ? La présidente de l'American Academy of Sleep Medicine conseille de commencer par ce qui dérange le plus. Il s'agit d'assombrir une chambre trop claire, de réduire le bruit qui réveille ou de rafraîchir une pièce trop chaude.

Source : National library of medicine