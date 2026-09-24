Elle quitte son job dans un cabinet à 64 000 euros par an pour vivre dans le parc Yellowstone où le loyer ne coûte que 84 euros par mois

Une Américaine n’a pas hésité à quitter son emploi dans une grande entreprise pour s’installer dans le parc national de Yellowstone, où son loyer lui coûte une bouchée de pain.

Ces dernières années, de plus en plus de personnes quittent tout pour prendre un nouveau départ, à l’image de cette ancienne hôtesse de l’air qui a ouvert une boulangerie au Japon.

Même son de cloche pour Zoe De La Paz, une Américaine de 26 ans. Elle a démissionné de son emploi bien rémunéré avant de changer de voie. Elle travaille désormais dans un cadre idyllique digne d’une carte postale.

Elle quitte son job dans un cabinet d’ingénierie

La jeune femme a passé plusieurs années à construire une vie stable à Chicago, rapporte le magazine People.

Elle a commencé à exercer en tant que dessinatrice industrielle dans un cabinet d’ingénierie. Un job qui lui rapportait environ 75 000 dollars par an, soit près de 64 000 euros.

Zoe partageait alors un appartement confortable en ville avec une colocataire. Sur le papier, tout semblait aller pour le mieux. Le hic ? À l’époque, elle avait le sentiment de ne pas être épanouie.

C’est lors d’une visite à son amie, qui travaillait au parc national de Yellowstone en 2024, qu’elle a eu un déclic.

« C’est ce qui m’a fait réaliser que la vie était trop courte et que j’étais très malheureuse dans mon emploi dans une grande entreprise », confie la principale intéressée à CNBC Make It.

Sur place, elle a été séduite par les paysages naturels du parc et par la flexibilité et la liberté qu’offrait le travail saisonnier de son amie. Dans la foulée, Zoe a imaginé un plan pour réaliser ses rêves.

Elle se lance dans la couture au parc de Yellowstone

Début 2026, elle a commencé à chercher un emploi à temps plein plus manuel et plus créatif dans le parc, après avoir quitté son poste à Chicago.

Au cours de cette période, elle est tombée sur une offre de couturière chargée de réparer les uniformes des employés de Yellowstone. Une véritable aubaine pour Zoe !

La jeune femme a pratiqué le cosplay à l’adolescence, une activité qui consiste à créer les tenues de ses personnages préférés, puis acquis de l’expérience dans la création de costumes pour les danseurs accompagnant The Weeknd lors de ses tournées.

Crédit Photo : CNBC Make It

Sans réelle surprise, Zoe a sauté sur l’occasion pour postuler et sa candidature a été retenue.

Aujourd’hui, elle gagne 19,25 dollars de l’heure (environ 17 euros) et travaille 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, pour une entreprise spécialisée dans l’hôtellerie et la gestion de parcs.

Elle vit dans un logement de type dortoir à Mammoth Village, à Yellowstone, qui lui coûte 96 dollars par mois (84 euros).

Comme elle le précise, cette somme est automatiquement déduite de son salaire et comprend une chambre pouvant accueillir jusqu’à trois personnes, le Wi-Fi et les charges. Le dortoir comprend aussi des salles de bain communes, des machines à laver et des espaces à partager.

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Une vie de rêve

Chaque matin, Zoe débute sa journée de travail par un trajet de 15 minutes en navette jusqu’aux locaux où elle exerce, à Gardiner, dans le Montana.

Dans le détail, elle coud des écussons, des boutons-pressions et remplace des boutons et des fermetures éclair pour des milliers d’employés, du personnel d’entretien aux agents de sécurité en passant par les guides touristiques.

Bien que son salaire soit moins élevé, environ 3 340 dollars brut par mois, soit près de 3 000 euros, la jeune femme ne regrette pas son choix. Selon elle, le « compromis en vaut vraiment la peine », car elle vit dans « l’un des plus beaux endroits du monde ».

Autre point important : les dépenses alimentaires sont moins élevées qu’en ville. Par ailleurs, ses proches peuvent séjourner dans une chambre du parc pour seulement 5 dollars (4,40 euros) par nuit lorsqu’ils viennent lui rendre visite.

Pendant son temps libre, Zoe profite d’activités gratuites ou peu coûteuses, comme l’équitation, les randonnées en groupe ou les excursions.

« Être ici a changé ma vie », explique-t-elle.

À noter que son contrat saisonnier va bientôt se terminer. Pour le moment, elle étudie plusieurs opportunités dans la couture à Los Angeles et New York.

Un beau programme !