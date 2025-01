Ces femmes partagent des photos de leur corps au naturel pour « normaliser les corps normaux »

Sur Instagram et TikTok, de nombreuses internautes publient des photos de leur corps “parfait”, retouché et mis en valeur. Pour contrer cette tendance qui peut complexer les jeunes femmes, d’autres assument leur corps en publiant des clichés au naturel.

Sur les réseaux sociaux, les influenceuses sont nombreuses à partager des photos de leur quotidien, qui peut rendre jaloux les internautes. Entre vacances paradisiaques, mode de vie sain et corps de rêve, il est facile de perdre confiance en soi face à toutes ces images.

En plus de cela, de nombreuses femmes partagent des photos de leur corps sur TikTok et Instagram, mettant en avant leur ventre plat et leurs courbes parfaites. Cependant, ces clichés sont généralement faux. Entre poses, éclairage et retouches, tout est mis en œuvre pour donner l’illusion d’un corps parfait, ce qui complexe de nombreux internautes.

Elles assument leurs corps au naturel

Crédit photo : Mikzazon / Bored Panda

Pour contrer ce phénomène, de nombreuses femmes n’hésitent pas à lutter contre cette tendance en publiant des photos de leur corps au naturel. C’est le cas de cette internaute qui a prouvé que la façon dont on se tient sur une photo peut tout changer, ou encore de ces influenceuses qui ont publié des photos de leurs corps au naturel pour dénoncer les normes de beauté sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : Lizzrozman / Bored Panda

Ces influenceuses ne sont pas les seules à vouloir décomplexer les internautes. D’autres femmes ont rejoint le mouvement #NormalizeNormalBodies sur Instagram et TikTok. Le but : publier une photo de son corps sans retouche et le montrer au naturel. Ainsi, les femmes affichent fièrement leurs petites imperfections, comme leurs bourrelets, leur cellulite et leurs cicatrices. Des détails que l’on retrouve sur les corps de toutes les femmes et qui ne doivent pas devenir des complexes.

Crédit photo : Bodypositive_christina_21 / Bored Panda

Crédit photo : Thebodyconfidencecompagny / Bored Panda

Crédit photo : Jordan_eholmes / Bored Panda

Crédit photo : Mad.and.cute / Bored Panda

Crédit photo : Effinitupfaye / Bored Panda

Crédit photo : Unapologetically_kels_ / Bored Panda

Crédit photo : Cottyconcha / Bored Panda

Crédit photo : Frenchfriesnthickthighs / Bored Panda

Crédit photo : Mikzazon / Bored Panda

Crédit photo : Fitlifebybrenna / Bored Panda

Crédit photo : Iamabbyrae / Bored Panda

Crédit photo : Danaemercer / Bored Panda

Crédit photo : Marriedmomandmantras / Bored Panda