Les photos posées VS naturelles de cette femme montrent l'envers du décor des réseaux sociaux

Sur Instagram, une influenceuse a décidé de dévoiler l’envers du décor de ses photos qui ont l’air parfaites, en publiant un avant/après de son corps.

Sara Puhto est une jeune influenceuse de 25 ans qui comptabilise plus de 380 000 abonnés sur Instagram. Cette créatrice de contenus finlandaise est devenue connue après avoir décidé de montrer la réalité derrière ses photos postées sur le réseau social.

En effet, la jeune femme a décidé de montrer l’envers du décor en publiant des photos avant/après de son corps.

Elle montre la réalité derrière ses photos Instagram

Sur ses photos, on peut voir que la façon dont on se tient ainsi que l’éclairage peuvent tout changer sur l’aspect du corps. Rentrer le ventre, positionner ses bras et courber son corps peuvent aider à faire disparaître des bourrelets ou à avoir l’air plus mince. Ces techniques, adoptées par de nombreuses influenceuses sur le réseau social, peuvent être dangereuses selon Sara Puhto.

Crédit photo : @saggysara

À travers ses photos, la jeune femme aimerait faire en sorte que les internautes ne se comparent plus aux influenceuses et qu’elles arrêtent de chercher à avoir un corps parfait, qui n’existe pas. Ainsi, elle a publié des photos de son corps sans poser, pour montrer qu’elle était comme tout le monde. Cette idée lui est venue en 2016, alors qu’elle naviguait sur Instagram.

« J’avais l’impression d’être la seule à regarder constamment des images sur Instagram et à avoir l’impression de ne jamais être assez jolie, car je comparais mon corps à toutes les photos ''parfaites'', a-t-elle confié. Mais j’ai commencé à réaliser que je n’étais pas la seule et je ne voulais pas que les autres continuent de ressentir ce que j’ai ressenti. Alors j’ai commencé à publier des photos de ce qu’il y a de réel derrière mes photos Instagram. »

Avec ses photos, Sara Puhto montre que la perfection, qui peut être recherchée par certaines jeunes filles, n’existe pas vraiment, et qu’il ne faut pas se fier à tout ce que l’on peut voir sur Instagram. Avec sa démarche, elle espère que les jeunes femmes vont commencer à s’accepter telles qu’elles sont.

« Nous devons réaliser que ces images ne sont pas toujours une représentation réaliste des corps et de la diversité des personnes dans la société. Nous avons tous des formes et des tailles différentes », a affirmé l’influenceuse.

Crédit photo : @saggysara