Ces vieux jeux vidéo PlayStation que vous avez chez vous peuvent vous rendre riche

Envie de gagner un petit pactole ? Ces vieux jeux de PlayStation peuvent vous rapporter gros. À vos tiroirs !

Et si vous preniez le temps de fouiller vos vieux cartons de jeux vidéo ou ces tiroirs que vous n’ouvrez jamais qui contiennent pourtant des trésors. Selon le média LADbible, alors que la PlayStation est sortie il y a plus de 30 ans, certains jeux “oldschool” pourraient valoir de l’argent. Beaucoup d’argent.



Crédit : iStock

Ces jeux vidéo qui valent de l’or

D’après The Gamer, qui a partagé l’information, si vous détenez des jeux de la PlayStation 1, vous pourrez remporter le gros lot : des jeux comme JoJo's Bizarre Adventure ou Diablo pourraient vous rapporter entre 300€ et 450€. Et ce n’est pas tout. Le jeu Batman Forever : The Arcade Game, sorti en 1996, pourrait être vendu 400$, soit environ 350€. D’autres jeux phares comme Spyro : Collector's Edition seraient particulièrement demandés. Ainsi, ce dernier pourrait se vendre entre 450€ et 950€ sur eBay. Certains jeux peuvent même atteindre des sommes dépassants les 1000€.



Crédit : eBay

L’occasion de peut-être faire le tri dans ses placards de vieux jeux vidéo et de s’essayer à la revente aux enchères de jeux, sur des plateformes comme eBay, par exemple. Si ces antiquités cartonnent autant, c’est pour leur rareté, mais aussi pour leur côté rafraîchissant et intemporel. Après tout, qui y a-t-il de mal à se replonger dans des jeux auxquels on avait l’habitude de jouer durant son enfance ? Le pouvoir de la nostalgie.



Crédit : PlayStation

Au vu des prix que l’on peut en tirer, c’est l’occasion de s’autoriser un peu de rangement dans son intérieur. À noter que ces montants peuvent également vous permettre de vous offrir d'autres jeux, plus récents, notamment ceux de PlayStation 5. Et dans 30 ans, vous les ressortirez aussi.

Alors, avez-vous des jeux des années 2000 ou d’avant dans vos tiroirs ?