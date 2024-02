Elle jette la collection de jeux vidéo de son fils à la poubelle, avant d'apprendre qu'elle valait une fortune

Aux États-Unis, un passionné de jeux vidéo est tombé à la renverse en apprenant que sa mère avait jeté à la poubelle sa collection de jeux rétro, qui valait environ 464 000 euros.

Grâce à leur aspect nostalgique, les jeux vidéo rétro valent aujourd’hui une belle fortune et certains passionnés de la première heure ont eu le nez creux en les conservant. Seulement voilà, cette réalité n’est pas forcément connue de tous !

Un employé de J&L Game, un magasin de jeux vidéo situé à New York, aux États-Unis, en a fait l’amère expérience. Comme beaucoup de jeunes, il a pris sa vie en main et a décidé de quitter le cocon familial pour avoir son propre appartement. Et comme beaucoup d’entre eux, il a laissé pas mal d’affaires chez ses parents.

Des skateboard, du matériel musical, des comics et une collection de jeux vidéo rétro comprenant plusieurs consoles et jeux encore sous blister. Cette dernière collection vaudrait environ 500 000 dollars, soit 464 000 euros.

Crédit photo : VL Média

Des consoles rares jetées à la poubelle

Une chose que sa mère ignorait à l’heure où elle s’employait à faire un grand ménage parmi les affaires du collectionneur. Elle a tout bonnement jeté à la poubelle l’entière collection de jeux vidéo et consoles rétro parmi lesquelles on trouvait des consoles Atari, une Coleco, une Famicom, une Intelli ou encore une Neo Geo AES, dont le prix actuel est estimé à 650 euros.

Une perte énorme, autant sur le plan financier que sur le plan sentimental pour ce collectionneur qui a dû passer des années à posséder une telle collection de valeur. Morale de l’histoire ? Si jamais vous avez laissé des petits trésors chez vos parents, pensez à bien leur indiquer leur valeur potentielle. On ne sait jamais ce que ça peut rapporter dans quelques années !