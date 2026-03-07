L'association Règne Animal propose 250 chevreaux à l'adoption pour les sauver de l'abattoir

Vous avez envie d’avoir un nouvel animal de compagnie dans vore jardin tout en faisant une bonne action ? Une association propose 250 chevaux à l’adoption, pour les sauver d’une mort certaine.

Créée en mars 2017, l’association Règne animal vient en aide aux animaux en difficulté. Basée sur les dons, elle sauve de nombreux animaux chaque année. Depuis plusieurs années, l’association propose des chevreaux à l’adoption pour les sauver d’une mort certaine.

En plus de cela, l’association protectrice des animaux n’hésite pas à dénoncer les actes de maltraitance envers les animaux à travers le monde. En décembre dernier, elle a notamment souhaité alerter sur la triste réalité qui se cache derrière les photos des vacanciers avec les animaux.

Crédit photo : Règne Animal

Sauver des chevreaux

En ce début 2026, l’association propose d’adopter des petits chevreaux pour les sauver d’une mort certaine. La présidente de l’association, Carine Demaurey, est actuellement à la recherche d’adoptants en urgence pour aider les chevreaux.

Crédit photo : Règne Animal

Le premier sauvetage aura lieu le 14 mars prochain. Cette année, les adoptions seront possibles à Colmar en Alsace, à Fontainebleau (77), dans toute l’Île-de-France ainsi qu’à Rouen, en Normandie.

Les chevreaux condamnés

Dans l’industrie laitière, les chevreaux sont condamnés dès leur naissance. Les chèvres destinées à donner du lait doivent donner naissance à un bébé mais quand ils naissent, ces derniers sont jugés inutiles pour l’industrie laitière.

Ainsi, alors qu’ils sont en bonne santé, les chevreaux sont arrachés de leur mère et envoyés à l’abattoir. Pour éviter cette tragédie, des associations comme Règne Animal leur viennent en aide, pour tenter de les sauver, et vous pouvez contribuer à leur bonne action en adoptant un petit chevreau, pour avoir un animal de compagnie adorable dans votre jardin.