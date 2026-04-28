Ce robot tondeuse est l'outil indispensable pour une pelouse parfaite sans efforts

Présentation des nouveaux modèles de robots tondeuses, développés par la marque Dreame Technology.

En ce début de printemps, si vous êtes vert de rage en découvrant à quel point votre pelouse est terne, ces quelques lignes sont pour vous.

Avant d'aller voir si l'herbe est plus verte chez le voisin, il vaut mieux d'abord se demander pourquoi celle-ci ne l'est pas chez soi.

Vous n'êtes pas sans savoir en effet qu'un bon gazon ne s'obtient pas par un coup de baguette magique. Cela passe, bien évidemment, par un entretien régulier et optimal. Pour qu'elle donne entière satisfaction, l'herbe doit d'abord être bichonnée puis entretenue avec soin. Et pour ce faire, il n'y a pas de secret : rien de tel qu'une bonne tondeuse. Mais, et les propriétaires de grand terrain le savent mieux que personne, passer la tondeuse peut vite devenir redondant et, surtout, très fatigant.

Voilà pourquoi investir dans un robot tondeuse peut être une solution à tous les tracas.

Crédit photo : Dreame Technology

Voici pourquoi le robot tondeuse est une bonne idée

Si vous êtes à la recherche d'un bon robot tondeuse, à la fois efficace, intelligent et accessible, les appareils de la marque Dreame Technology, dont la qualité n'est plus à prouver, pourraient correspondre à vos envies.

Fondée en 2017, cette entreprise de pointe, spécialisée dans les appareils électroménagers intelligents, est précédée d'une solide réputation en la matière. Armée d'un savoir-faire unique, l'enseigne lance aujourd'hui une toute nouvelle gamme de robots tondeuses révolutionnaires, destinés à faciliter le quotidien des jardiniers en herbe.

Baptisée A3 AWD Pro, cette série propose ainsi les modèles les plus puissants, jamais conçus à ce jour. Prenant automatiquement en charge la tonte, ces robots tondeuses garantissent un entretien propre, homogène et efficace, tout en s'adaptant à tous types de jardins, y compris les plus exigeants.

Dépourvus de câbles, de balises, ou encore de poteaux GPS, les modèles de la série A3 AWD Pro fonctionnent en totale autonomie (avec des batteries haute performance de 36 V) et ne requièrent aucune intervention humaine, une fois lancés.

Crédit photo : Dreame Technology

La série propose deux modèles pensés pour s'adapter à différentes tailles de jardin. D'abord le A3 AWD Pro 3500 (vendu au prix de 2 599 €) qui, comme son nom l'indique, s'avère particulièrement adapté aux jardins dont les dimensions peuvent atteindre les 3 500 m². Vient ensuite le A3 AWD Pro 5000 (2 899 €) qui, vous l'aurez deviné, est un robot conçu pour les jardins jusqu’à 5 000 m².

Les deux modèles sont équipés d'une navigation intelligente destinée à réaliser une tonte précise. Les robots possèdent en effet un système ultra-sensoriel 3D de dernière génération. Baptisé OmniSense™, cette technologie, qui fait appel à l'intelligence artificielle, permet notamment à la tondeuse de créer une carte 3D de votre jardin, mais aussi de repérer les zones pouvant constituer des obstacles.

Ce système intelligent permet également aux robots de se déplacer sans encombre dans des passages étroits, pentus ou escarpés grâce aux moteurs-roues à transmission intégrale (4WD). Ces derniers étant conçus pour emprunter des pentes jusqu’à 80 % (38,7°) ou encore franchir des obstacles pouvant aller jusqu'à 5,5 cm de hauteur.

Le système de tonte à double lame fonctionne par ailleurs efficacement, offrant ainsi une largeur de coupe de 40 cm et une hauteur de coupe réglable, comprise entre 3 et 10 cm.

Crédit photo : Dreame Technology

Enfin, notez que les modèles sont équipés d'un système de sécurité optimal, qui rassurera tous les utilisateurs. Les robots de la série A3 AWD Pro peuvent ainsi détecter plus de 300 types d’obstacles (meubles de jardin, outils, animaux domestiques, et êtres humains) afin de les éviter facilement.

Vous l'aurez compris, avec ces modèles de la série A3 AWD Pro, vous pouvez confier l'entretien de votre jardin aux robots de Dreame Technology, les yeux fermés.