Ses 6000 euros de retraite ne lui suffisent pas, il estime avoir besoin de 9000 euros pour vivre convenablement

Invité sur le plateau de Chez Jordan, sur C8, l’ancien comédien et présentateur de télévision Olivier Lejeune a révélé le montant confortable de sa retraite. Un montant qui ne lui suffit pas pour assurer son train de vie exigeant, de son propre aveu.

Humoriste, acteur, dramaturge et animateur télé ! Tel est le CV très fourni d’Olivier Lejeune, âgé de 72 ans, qui profite désormais de sa retraite autant qu’il le peut. Parce que s’il pouvait en profiter plus, il aurait de quoi faire !

Invité de Jordan De Luxe, Olivier Lejeune a fait quelques révélations concernant son train de vie retraité qui est assez bien rempli. Évoquant sa retraite, il estime avoir beaucoup cotisé durant sa carrière, notamment grâce à sa “petite société de production”. Il jouit aujourd’hui d’une pension de retraite en tant qu’auteur et comédien.

De plus, il prétend n’avoir jamais été au chômage, ni jamais intermittent. Un parcours qui lui permet de toucher 6000 euros par mois de retraite. Pourtant, ce montant ne lui suffit pas : “Je ne me plains pas. J’aide mes enfants, j’aide beaucoup de personnes. Je me suis monté un train de vie avec un bateau, une maison (...) J’ai une vie confortable”.

Crédit photo : Agence Derrieux

Un bateau, une maison et des poneys

Conscient d’avoir un train de vie assez exigeant, il estime avoir besoin d’une retraite entre 8000 et 9000 euros mensuels afin de totalement l’assumer : “Je loue ici à Boulogne (...). J’ai deux poneys dans mon jardin, j’ai quatre chiennes, un énorme jardin, un bateau…”.

Par ailleurs, il révèle avoir dépensé beaucoup d’argent dans “les boîtes de 25 cigares” qui ne tenaient pas plus de deux jours. Et que dire de son vice ? L’ancien comédien avait révélé dans la même émission, l’année dernière, son addiction pour les jeux d’argent et les casinos.

Il avait révélé avoir perdu l’équivalent de 100 000 euros, qui correspondait à un cachet tout juste perçu : “J’ai tout claqué. Je me suis fait interdire, j’étais un malade (...). Le casino m’a rendu fou, j’ai failli tuer une bonne femme un jour pour lui piquer son sac et aller jouer”.

Enfin, Olivier Lejeune s’est aussi penché sur sa vie privée et familiale, révélant mener une “double vie officielle”. L’ex homme de télévision n’a jamais divorcé de la mère de ses trois enfants tandis qu’il entretient une relation amoureuse avec une femme de 28 ans sa cadette. Une retraite heureuse donc, mais coûteuse !