Cet accessoire indispensable vendu à -25% chez Lidl pour tenir vos bonnes résolutions en 2025

Toujours à la recherche de bons plans shopping, vous pourrez jeter votre dévolu sur cet outil indispensable, disponible à moindre coût chez Lidl, pour vous assurer les bonnes résolutions prises au Nouvel An.

2024 a laissé place à 2025 et comme tous les ans, chaque passage d’une année à l’autre s’accompagne de quelques bonnes résolutions, pas forcément tenues sur le long terme. Parmi ces résolutions, on retrouve généralement les sempiternelles bonnes volontés d’arrêter tout ce qui peut nous être nuisible du point de vue de la santé comme l’alcool, le tabac et la malbouffe.

Pour tenir ces résolutions, il faut vraiment avoir de la volonté et il suffit d’avoir également les bons outils à disposition. Ainsi, il semble de bon aloi de chercher les bons plans. C’est là qu’intervient l’enseigne de hard discount Lidl, réputée pour proposer des produits inédits et pratiques à prix cassés. Comme souvent, des soldes exceptionnelles sont proposées sur le site avec des produits disponibles à petit prix. Vous l’aurez compris, c’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires.

Un accessoire disponible à -25%

En fouillant un petit peu, il vous est possible de trouver ce que vous cherchez afin de tenir votre bonne résolution si celle-ci consiste à perdre du poids. En effet, sur le site de Lidl, vous pouvez jeter votre dévolu sur le pèse-personne Silvercrest.

Avec son désign particulièrement plat, ce pèse-personne fonctionne avec une technologie dotée de quatre capteurs, capable de déterminer précisément votre poids. Il est aussi doté d’une fonction Step-on, qui mesure le poids dès que l’on monte sur la balance. L’objet possède également une surface de marche en verre de sécurité de 6 mm et un grand écran LCD éclairé pour afficher le poids, mais aussi le niveau de la batterie qui fonctionne avec des piles.

Le pèse-personne Silvercrest est disponible sur le site internet de Lidl pour la modique somme de 5,99 euros, soit une ristourne de 25% sur le prix initial. C’est donc le moment opportun de vous délester de quelques pièces.