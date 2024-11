Cet accessoire indispensable pour une maison connecté est vendu à tout petit prix chez Lidl

Toujours à la recherche de bons plans shopping, vous pourrez jeter votre dévolu sur cet outil indispensable, disponible à moindre coût chez Lidl, pour vous faciliter la vie quotidienne dans une maison connectée.

L’enseigne de hard discount Lidl est réputée pour proposer des produits inédits et pratiques à prix cassés. Comme souvent, des soldes exceptionnelles sont proposées sur le site avec des produits disponibles à prix cassés. Vous l’aurez compris, c’est le moment idéal pour faire de bonnes affaires.

Aujourd’hui, focus sur un accessoire qui ne paye pas de mine mais qui serait idéalement le bienvenu à l’intérieur de votre maison connectée. Si vous êtes en télétravail, ce petit bijou technologique pourrait même se révéler indispensable dans votre quotidien.

Il s’agit du répéteur Mi Wi-Fi Range Extender Pro DVB423 de la marque chinoise Xiaomi. Cette dernière est spécialisée dans la production de smartphones, de tablettes, de télévisions et d’autres appareils connectés.

Un répéteur Wi-Fi pour une meilleure connexion

Lorsque le réseau Wifi est trop faible (entraînant déconnexions et saccades), un répéteur Wifi peut radicalement changer la donne ! Se présentant généralement sous la forme d'une prise électrique, il capte le signal Wifi de la box internet pour le répéter plus loin et mieux couvrir l'habitation. Les amplificateurs/répéteurs Wifi permettent ainsi d'améliorer votre connexion pour profiter au maximum de votre Wifi dans votre logement.

Le répéteur Mi Wi-Fi Range Extender Pro DVB423 promet un débit de signal allant jusqu’à 300 Mbps, grâce à deux antennes externes. Il utilise la technologie Wi-Fi 02.11n avancée pour maximiser la puissance du signal et la portée.

Grâce à son emplacement flexible, vous pouvez placer cet accessoire à un endroit optimal dans votre maison après l’avoir configuré afin de garantir la meilleure qualité de signal. Il peut prendre en charge jusqu’à 24 appareils simultanément. Sa configuration est possible avec l’application Mi Home pour une connexion rapide et simple à votre routeur.

Actuellement, il est disponible pour au prix de 14,99 euros sur le site de Lidl, soit 25% moins cher qu’en magasin. Le moment pour réaliser une bonne affaire que vous ne regretterez pas.