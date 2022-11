Cette maison en bois de 400 mètres carrés au style japonisant va vous faire rêver

Située à San Francisco, en Californie, cette maison s’impose avec un design résolument moderne et un style japonais. Tour d’horizon.

Conçue par l’architecte d’intérieur Noz Nozawa de Noz Design, cette maison contemporaine a tout pour plaire. Avec pour volonté de créer un lieu de vie calme, zen, les clients souhaitaient retrouver le charme des maisons japonaises et la modernité de la Californie, comme le précise Architectural Digest. Un pari réussi avec cette maison de plus de 370 mètres carrés.

Une maison au design Japandi

En s'inspirant des références minimalistes que la famille aimait, l’architecte a développé un environnement sobre et s'est orienté vers des matériaux naturels pour créer une atmosphère calme. Ainsi, on retrouve des surfaces en bois pour rappeler le côté japonisant et des couleurs chaleureuses. De la mosaïque a également été placée dans les salles de bain pour le côté japonais. Le mobilier en bois et cannage apporte une touche d'élégance et s’inscrit dans la tendance Japandi. Mêlant design scandinave et japonais.

La maison est dotée d’un séjour donnant sur la nature grâce à ses baies vitrées transparentes et XXL. Équipée de plusieurs chambres et salles de bain, la maison possède un petit plus : une pièce destinée à un bain froid, appelé Hinoki. La maison possède aussi un sauna. Une propriété d’exception qui offre un voyage résolument moderne.