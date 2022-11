5 conseils pour adopter la tendance japandi dans son intérieur

Le japandi, c’est la tendance déco du moment. Un mélange harmonieux entre la décoration scandinave et le style minimaliste japonais. Voici cinq conseil pour l’adopter dans son intérieur.

Si vous vous intéressez à la déco d’intérieur, vous avez surement entendu parler de la tendance japandi, vous avez surement déjà vu des images d’espace harmonieux et minimaliste au accent japonais. En quelques mots, il s’agit d’un décoration simple mais raffiné, sobre mais fonctionnelle. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le style japandi, et on vous donne quelques conseils pour l’adopter dans votre maison ou votre appartement, que ce soit la chambre, le salon, la cuisine ou même la salle à manger. Suivez-le guide.

Le style japandi, qu’est-ce que ça veut dire ?

Le style japandi, une décoration moderne et tendance. Crédit : Istock

Le terme japandi est la contraction de Japon et de Scandinavie («scandi»). Il s’agit de la rencontre entre la décoration moderne scandinave et l’esthétisme sobre japonais. Plus précisément, du mélange du hygge, l’idée d’un intérieur confortable, chaleur, cocooning, et du wabi-sabi, l’idée japonaise de la recherche de la beauté dans l’imparfait. Bref, le japandi c’est la rencontre du cosy et du beau, du minimaliste et du fonctionnel, du chaleureux et du sobre, de l’épuré et de la simplicité.

Le style japandi, qu’est-ce que c’est ?

Une chambre décorée façon japandi. Crédit : Istock

Pour un intérieur japandi, exit les objets déco superflus dans les espaces surchargés. Les maîtres mots sont simplicité et fonctionnalité. Bref, le minimalisme au service de l’espace et de la vie quotidienne. Tous les meubles et tous les objets doivent être essentiels. Des lignes épurés, des matières naturelles comme le bois ou le béton, des teintes neutres et minérales, de la lumière et du contraste : c’est la recette d’un intérieur japandi. Et voici cinq conseils pratiques pour un intérieur à l’esprit japandi.

5 conseils pour adopter le style japandi dans son intérieur

Conseil n°1 pour adopter la style japandi : choisir des coloris neutres

Que ce soit pour les murs, pour les meubles, pour les tapis ou pour le linge de maison, les coloris doivent être neutres. Exit les couleurs vives et criardes. Pour un intérieur japandi, essence du simple et du zen, le blanc, le beige, le gris. Si vous voulez ajouter un peu de couleurs dans votre déco, vous pouvez optez pour les nuances dites «sourdes», c’est-à-dire qui ne reflète pas la lumière, comme le terracotta, le bleu nuit ou encore le vert bouteille. Le sombre comme l’anthracite ou le noir, a aussi toute sa place dans le style japandi s’il est contrasté avec des couleurs claires.

Inspiration : le japandi se créé avec des teintes neutres / Crédit photo : Istock

Conseil n°2 pour adopter la tendance japandi : opter pour des lignes épurées

On l’a dit, les maîtres mots du japandi sont la simplicité et la fonctionnalité. Il s’agit donc d’opter pour du mobilier utile mais aux lignes épurés. Attention, lignés épurés ne veut pas dire cassante, elles peuvent être droites ou rondes. D’ailleurs, l’idée de la tendance japandi, qui reprend les codes de la décoration scandinave, est de penser au confort. Les meubles doivent dont être élégants mais agréables, pour un intérieur accueillant.

Inspiration : Un salon au style japandi / Crédit : Istock

Conseil n°3 pour adopter le style japandi : mélanger les matières naturelles

Le style japandi privilégie les matières naturelles, comme le bois, le béton, le cuir, le bambou, le rotin, le lin, le papier de riz ou encore le coton. Pour le meuble, pour les objets déco, mais aussi pour les revêtements du sol et des murs d’une chambre, d’un salon d’une salle à manger ou même d’une salle de bain, privilégié toujours pour des matériaux nature. C’est le mélange des matières qui créé l'atmosphère japandi.



Une chambre avec des meubles en chêne massif en bois et des portes coulissantes en bois japonais

Conseil n°4 pour adopter le style japandi : désencombrer l’espace

Minimalisme, c’est le mantra du style japandi. Alors on se débarrasse du superflu et on désencombre les pièces pour ne garder que l’essentiel. Et surtout le fonctionnel. Façon Marie Kondo, on se demande si on à l’utilité de ce meuble qui encombre notre salon ou de cet objet dans notre salle de bain. Si la réponse est «non», soit on le transforme, soit on l’enlève.

Inspiration : chaque objet a une place et une utilité dans le style japandi / Crédit : Istock

Conseil n°5 pour adopter la tendance japandi : opter pour des pièces déco fortes

Minimalisme ne veut pas dire vide. Pour ne pas se retrouver avec des espaces sans âme une fois les pièces désencombrées, on mise sur du mobilier design et élégant, et on garde quelques objets déco raffinés, comme des vases agrémenté de fleurs séchés pour un effet nature par exemple. L’idée n’est pas de vider votre intérieur de son caractère. Au contraire, c’est de mettre en valeur les pièces fortes de votre décoration.

Inspiration : pour un intérieur design et une déco de caractère, on mise sur le minimalisme, mais on ne vide pas ses pièces pour autant / Crédit : Istock