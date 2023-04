Elle transforme son appartement en une véritable maison de Barbie... et la vend pour 315 000 dollars

Annie Penta, qui réside dans le Michigan, a décidé de transformer sa petite maison en une véritable demeure de poupée. Zoom.

Et si vous viviez dans une maison inspirée de l’univers de Barbie ? Annie Penta fan du monde de la poupée en plastique, a décidé de transformer sa maison du Michigan, plutôt classique, en une demeure totalement rose.

Crédit : Annie Penta/Insider

Derrière une façade simple et sans prétention, se trouve une maison de Barbie rose bonbon. D’ailleurs, elle est en vente pour 315 000 euros. Dotée de deux chambres, cette maison insolite possède une décoration kitsch inspirée de l’univers de Barbie, mais aussi des années 1980.

Even the bathrooms are iconic pic.twitter.com/m4GNW4jwqZ