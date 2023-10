Cette maman crée la Brigade des mères imparfaites pour lutter contre les jugements

Ce n’est pas facile d’être une mère ! Pour lutter contre ses difficultés, une maman a décidé de créer la Brigade des mères imparfaites !

Quand on est un jeune parent, on veut tout bien faire pour son enfant. Hélas, cette étape s’accompagne souvent… du regard des autres, qui veulent vous apprendre comment élever un enfant. Des injonctions, des remarques, des jugements en veux-tu en voilà… Manon Gourgeon en avait marre !

Originaire de la Seyne-sur-mer, dans le Var, cette maman de deux enfants a décidé de créer un espace où libérer la parole et prendre soin de soi avant, pendant et après la grossesse. Cet espace de liberté a été baptisé “La Brigade des mères imparfaites”.

Dans ce cercle de jeunes mères, l’idée est d’accompagner émotionnellement les mères en devenir ou les nouvelles mamans. Une problématique que Manon connaît bien puisqu’elle est accompagnante en parentalité et maternité.

Crédit photo : Instagram / La Brigade des mères imparfaites

Interrogée par BFM TV, Manon estime que la santé mentale des mères est trop souvent délaissée : “L’idée vient d’une expérience personnelle. J’essayais de cocher toutes les cases de la mère parfaite et évidemment je n’y parvenais pas. Je subissais une pression énorme et je me suis dit ‘il n’est pas normal que je vive ça. Et d’autres doivent forcément le vivre’”.

Un espace de parole libre et sûr

Au début de sa grossesse, Manon est inondée de conseils sur la façon dont elle devra procéder après la naissance de l’enfant : “Ce n’est pas forcément malveillant, mais c’était des conseils que je n’avais pas sollicités. Et selon l’état émotionnel dans lequel on se trouve à ce moment-là, ce n’est pas forcément facile de les recevoir”.

Ainsi, la Brigade des mères imparfaites intervient pour proposer des accompagnements en individuel ou en couple, consciente qu’il n’existe pas de méthodes universelles : “On part à la recherche de solutions concrètes. Je ne trouve pas la solution pour eux mais je les accompagne à trouver celle qui leur convient le mieux à eux”.

Elle organise également des week-end pour ses mères imparfaites qui profitent alors de ce moment de liberté pour exprimer réellement ce qu’elles ressentent et ce qu’elles n’oseraient pas dire à leur entourage. Un espace de parole nécessaire où les femmes se sentent en sécurité, loin des injonctions, des jugements et des donneurs de leçons.