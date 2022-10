Après avoir rompu avec leur compagnon, ces 2 mamans célibataires et meilleures amies ont décidé... d'emménager ensemble

Être une maman célibataire et élever seule son enfant n’est pas chose facile. Et justement, pour éviter de se retrouver dans cette situation, deux jeunes mamans ont trouvé une solution géniale : aménager ensemble.

Crédit : samanthaleighbestt / Instagram

À voir aussi

Lauren Robinson, 26 ans, et Samantha Best, 24 ans, vivent sous le même toit avec leurs enfants Haidyn, 5 ans, et Kaelin, 4 ans, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'était l'idée initiale de Lauren de partager sa maison après que les deux femmes aient rompu avec leurs partenaires respectifs, décidant que partager le coût du loyer et de la nourriture était plus intelligent que de vivre séparément. Ainsi, les deux meilleures amies ont trouvé leur équilibre.

Évidemment, comme c’est souvent le cas sur Internet, le choix des amies de vivre ensemble a suscité quelques réactions négatives, certains internautes trouvant suspect cette colocation entre mamans et suggérant qu'elles doivent avoir une relation intime. « Nous avons reçu quelques commentaires désagréables, mais la majorité des gens nous soutiennent en disant que c'est une excellente idée » a déclaré Samantha.

Crédit : samanthaleighbestt / Instagram

De nombreux avantages

En effet, les deux mamans trouvent parfaitement leur compte dans ce mode de vie assez inhabituel. Leurs enfants s'entendent très bien et jouent l’un avec l’autre pendant des heures, à tel point qu’ils se chamaillent toujours comme des frères et sœurs. Cette proximité leur permet de ne pas grandir seuls et d’être stimulés au quotidien. Lauren et Samantha sont sur la même longueur d’onde et s’aident régulièrement, que ce soit pour aller chercher les enfants à l’école, les garder à la maison ou faire les courses.

Bien qu'aucune des deux mères ne fréquente activement quelqu'un pour le moment, elles ne sont pas opposées à l'idée de rencontrer un nouveau partenaire dans le futur, mais elles se concentrent désormais davantage sur leurs enfants et leurs carrières. « Tout est nouveau quand vous sortez d'une rupture, alors nous prenons le temps de travailler sur nous-mêmes, puis nous reviendrons éventuellement sur la scène des rencontres » a confié Lauren.

Elles reconnaissent que le fait d'être mère célibataire s'accompagne malheureusement de stéréotypes, mais elles espèrent qu'en partageant leur histoire, d'autres personnes envisageront d'essayer elles aussi.

Qu’en pensez-vous ?