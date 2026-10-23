Son tout-petit passe plus d'une heure à jouer avec du riz coloré : sa maman finit par en vendre pour plus de 5 600 euros en un seul mois

En pleine pandémie de Covid-19, une jeune maman a transformé une activité de loisir faite maison en business lucratif.

Une idée improvisée est devenue une activité commerciale pour le moins lucrative pour Julianna, une mère de deux enfants originaire du Canada.

Dans un entretien accordé au magazine People, elle revient sur cette aventure qui lui a permis de développer son entreprise.

Elle crée une activité avec du riz pour son tout-petit

Tout a commencé pendant la pandémie de Covid-19. À l’époque, Julianna était confinée avec ses deux enfants, un bébé de deux mois et un tout-petit de 18 mois, et cherchait une activité pour occuper l’aîné.

En fouillant dans ses placards de cuisine, elle a attrapé du riz et des colorants alimentaires. Son enfant a ensuite passé plus d’une heure à jouer avec le riz coloré, offrant à sa maman un moment de répit.

Si la jeune femme assure qu’elle n’avait pas prévu de commercialiser ces créations, elle confie s’être toujours intéressée à l’entrepreneuriat.

Crédit Photo : Juliana B.

Elle a alors mis en vente quelques sachets de riz coloré sur Facebook Marketplace pour voir si d’autres parents pouvaient être intéressés par ce type de produit.

À sa plus grande surprise, les réactions étaient encourageantes. Elle a donc poursuivi ses expérimentations avec différentes couleurs et des thèmes variés.

« Je ne me souviens pas du montant exact de cette première vente, mais dès que j’ai vu que les gens s’y intéressaient, j’ai été conquise », explique-t-elle.

Elle vend ses créations et génère des milliers d’euros

Selon Julianna, ses premières ventes l’ont ensuite amenée à recevoir des demandes pour d’autres activités sensorielles, notamment des kits de pâte à modeler faits maison.

Face à ce succès, elle a décidé d’ouvrir une boutique en ligne. Elle a réalisé une première vente trois jours plus tard.

Cinq mois après, vers octobre ou novembre 2021, sa petite société enregistrait déjà plus de 6 300 dollars (environ 5 600 euros) de chiffre d’affaires en un seul mois.

Ce qui avait commencé comme un moyen d’occuper son enfant en bas âge était alors devenu une source de revenus.

La businesswoman a continué d’élargir sa gamme de produits, avant de se concentrer uniquement sur les mélanges sensoriels et les matériaux de remplissage.

Depuis son lancement, elle affirme avoir vendu plus de 10 000 mélanges sensoriels et réalisé un chiffre d’affaires total « largement supérieur à six chiffres », tout en faisant l’école à la maison à ses deux enfants.

Aujourd’hui, elle partage des tutos de ses créations sur les réseaux sociaux, élabore de nouvelles recettes et répond aux questions de ses abonnés qui souhaitent créer une entreprise similaire.

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Du gaspillage alimentaire ?

Le hic ? Son activité suscite des questions sur l’utilisation du riz, un aliment de base, comme matériel pour enfants, alors que certaines personnes n’ont pas suffisamment à manger.

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De son côté, Julianna reconnaît que ces préoccupations sont légitimes et encourage les parents qui le désirent à se tourner vers des alternatives non alimentaires.

« Je suis consciente des problèmes liés à la précarité alimentaire, et certaines personnes considèrent ce que je fais comme du gaspillage », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Il n’existe pas une seule bonne façon de pratiquer les activités sensorielles. C’est simplement la méthode qui fonctionne le mieux pour moi et les personnes que j’accompagne ».

Malgré les critiques, elle va continuer sur cette voie. Elle recommande aux personnes qui veulent suivre son exemple de ne pas se comparer, de rester concentré et de persévérer.