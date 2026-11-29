Vivre dans une tiny house de 25 mètres carrés à quatre, c'est possible, comme nous le prouve cette famille du Colorado. Décryptage.

Depuis plusieurs années, les petites maisons mobiles, également appelées tiny houses, ont le vent en poupe. Elles se décrivent notamment comme des maisons souvent construites à partir de matériaux comme des conteneurs, qui sont modernisés et possèdent tout le confort nécessaire. Kendra, Josh et leurs deux filles ont choisi d’acheter leur petite maison, au pied des Rocheuses, dans le Colorado. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la petite famille vit dans seulement 25 mètres carrés.

Pour autant, cette petite maison se démarque par sa hauteur sous plafond et ses deux mezzanines. Et c'est ici que se joue tout l'espace. En effet, les deux mezzanines sont accessibles à l'avant et à l'arrière de la tiny house, chacune par une échelle. On retrouve aussi deux mezzanines dans cette tiny house familiale de 39 m², qui dispose de trois chambres.

Une tiny house de 25 m² pour rembourser toutes leurs dettes

Cette maison comprend une salle de bains complète et une cuisine équipée. Alors qu'elle a été achetée 55 000 dollars, soit environ 53 000 €, elle leur est revenue à environ 65 000 dollars, soit 63 000 €, avec le raccordement à l'eau et à l'électricité.

Si cette famille a fait le choix de vivre dans un environnement plus petit, malgré sa proximité avec la nature, c'est notamment avec un seul but : rembourser ses dettes. En changeant leur mode de vie, ils ont réussi à rembourser toutes leurs dettes. C’est ce que rapporte le média Autoevolution, qui a relayé leur histoire.





Crédit : Tiny House Expedition

Crédit : Tiny House Expedition

Une terrasse aménagée pour profiter des beaux jours



Dès que le temps le permet, la petite famille passe du temps en extérieur, notamment sur leur terrasse aménagée. Pour ce qui est du mobilier et de la décoration, la maison a tout du style contemporain qui se fait de nos jours. Une décoration minimaliste, mais également chaleureuse, avec un poêle à bois.

Comme en témoignent les photos, cette jolie maisonnée est synonyme de chaleur, de confort et de modernité, malgré sa petite taille.





Crédit : Tiny House Expedition

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Une visite en vidéo pour découvrir leur intérieur



La famille a notamment accordé une visite à la chaîne YouTube Tiny House Expedition, en 2023, où l'on découvre en images ce lieu de vie cosy et réconfortant.

À ce jour, on ne sait pas si la famille réside toujours dans la maison. Néanmoins, elle nous prouve une chose : lorsque l'on réarrange son mode de vie, il est toujours possible de rembourser ses dettes. Une belle source d'inspiration !