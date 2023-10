Cette mamie de 65 ans ultra sportive affirme que les gens la confondent avec sa fille et sa petite-fille à la salle de sport

En Australie, une femme de 65 ans affirme que les gens la confondent avec sa fille et sa petite-fille à la salle de sport. Il faut dire que la sexagénaire ne fait pas son âge.

Lesley Maxwell est une Australienne âgée de 65 ans qui pratique le fitness. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la sexagénaire fait beaucoup plus jeune que son âge. En effet, cette dernière a un ventre plat et musclé et des jambes fuselées, ainsi que des bras fermes.

Dans une interview accordée au Daily Mail, Lesley affirme que les gens la confondent avec sa fille et sa petite-fille de 22 ans prénommée Tia à la salle de sport.

Qui est qui ? Crédit Photo : Lesley Maxwel/Instagram

Crédit Photo : Lesley Maxwel/Instagram

De son côté, Tia explique que des inconnus sont persuadés que Lesley est sa mère : «Ils sont surpris lorsque je les corrige et quand je leur explique qu’il s’agit de ma ma grand-mère».

La jeune fille, qui possède une agence de médias sociaux, aime s’entraîner avec sa mère et son aïeule : «Elle a 43 ans de plus que moi et nous soulevons toutes les deux des poids et suivons le même programme d'entraînement en portant des vêtements similaires», a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter : «J'adore passer du temps avec ma mère et ma grand-mère. Nous nous motivons et nous inspirons mutuellement pendant nos séances d’entraînement».

Crédit Photo : Lesley Maxwel/Instagram

Crédit Photo : Lesley Maxwel/Instagram

Les femmes de cette famille s’échangent même leurs vêtements : «J’ai la chance de pouvoir partager des vêtements avec ma fille et ma petite-fille. Lorsque nous faisons des shootings ensemble, la plupart des vêtements proviennent de la garde-robe de Tia (…)», a révélé Lesley au site d’information.

Une mamie en pleine forme

Une chose est sûre : la super mamie ne passe pas inaperçue. Celle qui a travaillé comme coach sportive à Melbourne impressionne ses pairs à la salle : «Je suppose qu’il est un peu inhabituel de voir une grand-mère soulever des poids et faire des tractions dans une salle de sport».

Interrogée sur sa routine sportive, Lesley recommande la musculation aux femmes de tous âges, car cette activité physique présente de nombreux avantages pour la santé. Selon elle, cette discipline est un véritable «anti-âge».

Crédit Photo : Lesley Maxwel/Instagram

Crédit Photo : Lesley Maxwel/Instagram

Toujours selon ses dires, la musculation permet d'acquérir plus de force, d'endurance ou de volume musculaire. Ainsi, elle aimerait voir plus de femmes utiliser des poids à la salle de sport.

Afin de rester en forme, Lesley fait quatre séances de musculation par semaine. Une bonne technique puisque cette dernière respire la santé.