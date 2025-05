Cette activité sportive pratiquée par 2 millions de personnes sur TikTok est parfaite pour se muscler sans s'épuiser cet été

À la recherche d’une activité physique et sportive à faire en période estivale ? En voici une, douce, qui muscle en profondeur. Zoom.

Alors que les températures commencent tout juste à remonter et que les belles journées vont s'imposer dans les prochains jours, il est idéal de trouver l'activité sportive parfaite, qui permettra de se bouger, sans s'épuiser. On vous l’accorde, à cette période de l’année, il n’est pas toujours évident de rester motivé.e pour faire du sport. En cause ? Les fortes chaleurs. L'idéal est donc de trouver des activités qui font travailler le corps, sans se fatiguer.

Il existe une activité physique, douce, qui muscle en profondeur et qui réduit le stress, parfaite pour la saison. Les experts de l’entreprise Live Football Tickets ont analysé les exercices à faible impact les plus populaires et se sont associés à Elliot Hasoon, un coach personnel, pour identifier l’activité idéale pour se muscler, sans s’épuiser. En tête de liste, deux activités s’imposent :

La natation

La nage en piscine ou en mer, au moins une fois par semaine, est recommandée en période estivale. Elle permet de se rafraîchir tout en se musclant. Sur la plateforme TikTok, elle compte plus de 2,2 millions de vues et s’impose comme l’un des plus populaires :

“La natation est excellente pour développer l’endurance musculaire. C’est un très bon exercice cardio qui fait travailler tous les groupes musculaires. C’est aussi une discipline parfaite pour favoriser la longévité et pour celles et ceux qui souhaitent reprendre en douceur après une blessure”, précise le coach.



Crédit : IStock Crédit : IStock

Le cyclisme

Autre option ? Le vélo et notamment le cyclisme. En cette période de l’année, on apprécie fortement se balader en extérieur et le faire à vélo, est encore plus plaisant. Pour le coach sportif, cette pratique est idéale pour se muscler, mais elle reste très cardio :

“Le cyclisme, qu’il soit pratiqué à l’intérieur ou à l’extérieur (je recommande l’extérieur pour les bienfaits de la nature et de l’air frais), est excellent pour le système cardiovasculaire et pour développer la force du bas du corps. Cela dit, le mouvement reste assez répétitif et sollicite surtout les jambes. Si vous ne complétez pas avec un autre type d'entraînement musculaire, vous risquez de développer des déséquilibres ou même des blessures.”

Sur la plateforme TikTok, elle compte également 2,2 millions de vues.



Crédit : IStock

La marche

Enfin, à la dernière position, le retrouve la marche à pied. Longtemps boudée, ces dernières années, cette pratique sportive s’impose comme un véritable plus pour le bien-être :

“C’est une activité extrêmement efficace, et pourtant largement sous-estimée. Elle ne demande aucune compétence, ne coûte rien, et est accessible à tous, peu importe le niveau ou la condition physique. En plus, elle s’intègre très facilement dans le quotidien et se pratique volontiers en groupe, un vrai plus.”

Selon l’OMS, il serait recommandé de réaliser, au minimum, 5000 pas par jour pour se maintenir en pleine forme. Cela équivaut donc à 30 minutes de marche par jour. Faisable, non ?

Crédit : IStock