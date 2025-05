Cette manie des clients français qui rend fous les commerçants

Quand on entre dans un commerce, on peut avoir des petites manies agaçantes pour les vendeurs. L’une d’entre elles, adoptée par de nombreux Français, fait de plus en plus réagir.

Il peut être difficile d’exercer une profession où l’on est quotidiennement confronté à la clientèle, en particulier quand cette dernière adopte de mauvaises habitudes qui peuvent paraître impolies. C’est par exemple le cas des coiffeurs, agacés par ces habitudes gênantes qu’ont souvent les clients.

Crédit photo : iStock

C’est aussi le cas dans le commerce, comme dans les boutiques de vêtements et de lingerie, où les clients peuvent avoir des comportements très désagréables pour les commerçants. Parmi ces mauvaises habitudes, l’une d’elles serait particulièrement insupportable.

Une manie agaçante

De plus en plus de commerçants se plaignent des clients qui sont au téléphone alors qu’ils passent une commande ou qu’ils sont en boutique. Comme notre téléphone est omniprésent dans notre quotidien, nous sommes de plus en plus nombreux à l’utiliser en magasin. Ainsi, certains clients n’hésitent pas à passer une commande alors qu’ils sont toujours en ligne avec leur interlocuteur, ce qui déplaît fortement aux commerçants.

“Quand nous, on demande avec un verre d’eau ou sans verre d’eau, il faut répéter. Dans les endroits publics, pour moi, ça fait partie de la politesse : penser aux autres en fait, tout simplement”, a expliqué Eric Trouvé, patron d’un café, à TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Exaspérée par cette mauvaise habitude, une boulangère avait pris une mesure radicale pour limiter l’utilisation du smartphone dans sa boutique. En effet, quand les clients restaient au téléphone, cela affectait son travail mais aussi le consommateur lui-même.

“Le midi, c’est un peu compliqué, les gens au téléphone ne sont pas très attentifs et il y a des soucis entre le thon, le saumon… Derrière, on ne met pas forcément le bon produit et quand les clients rentrent chez eux, ça ne va pas”, avait-elle expliqué.

Vous l’aurez compris : pour votre satisfaction et pour ne pas déranger les commerçants, veillez à raccrocher quand vous entrez dans un magasin pour pouvoir échanger avec le vendeur en toute tranquillité.