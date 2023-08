Voici les pires comportements des clients dans une boutique de lingerie, selon une vendeuse

Une vendeuse a récemment livré un témoignage édifiant sur les pires comportements de ses clients dans sa boutique de lingerie.

Travailler dans une boutique de lingerie n’est pas de tout repos. Les vendeuses doivent constamment ranger les sous-vêtements et conseiller les clientes tout en gardant toujours le sourire, et ce même face aux personnes désagréables. Alors que les langues se délient de plus en plus sur les réseaux sociaux, Léa, une vendeuse en boutique de lingerie, s’est confiée au Huffington Post pour relater les pires expériences vécues dans son magasin.

Le premier défaut des clients pointé du doigt par la vendeuse est l’impolitesse. De nombreuses personnes entrent et sortent de son magasin sans dire ni bonjour, ni au revoir. Les clients sont également nombreux à faire tomber les sous-vêtements par terre sans les ramasser, à les ranger n’importe où et n’importe comment… ou à ne pas les ranger du tout.

Le mépris envers les vendeuses

Selon la jeune femme, beaucoup de clientes prennent également les vendeuses pour leurs esclaves et adoptent un comportement condescendant.

“Je me souviens qu’un soir, un peu avant la fermeture du magasin, une cliente est entrée, raconte Léa. Elle s’est dirigée vers la table que j’étais en train de ranger et s’est appliquée à déplier presque tous les modèles disposés. Lorsqu’elle s’est rendue compte que je la regardais faire, elle m’a simplement dit, sur un ton condescendant : “Ah mince, vous allez devoir tout recommencer”. Elle est finalement partie sans rien acheter.”

Crédit photo : iStock

Le mépris des clientes pour les vendeuses est la chose qui a le plus frappé Léa. Un jour, alors qu’elle se rendait auprès d’une cliente pour la conseiller, celle-ci ne lui répondait tout simplement pas.

“Je tente de lui parler en anglais, croyant que son absence de réponse vient de la barrière de la langue. Mais celle-ci me répond avec dédain : “Je parle français”, a expliqué Léa.

Des comportements qui rendent le travail de ces vendeuses difficile, car ces dernières sont obligées de rester calmes et de garder le sourire en toutes circonstances.