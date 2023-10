Voici les 6 habitudes gênantes des clients qui énervent les coiffeurs au plus haut point

Le rendez-vous chez le coiffeur est toujours important pour les clients. Mais aussi pour les professionnels qui vous coiffent. À ce propos, il y a certaines manies qui les dérangent plus que tout. On vous les livre dans cet article.

Contrairement à ce que l’on peut penser, un rendez-vous chez le coiffeur n’est pas de tout repos, surtout pour ceux qui vous coiffent. Alors que le client attend patiemment sa nouvelle coupe de cheveux, bien assis dans son fauteuil, les coiffeurs doivent, parfois, composer avec des désagréments. Et la cause vient de vous.

Les six habitudes à ne pas adopter chez le coiffeur

Sur TikTok, une jeune coiffeuse, Marion, raconte les mauvaises habitudes des clients. La jeune femme n’hésite pas à mettre en avant les six comportements qui agacent les coiffeurs. Vous reconnaissez-vous dedans ?

Il serait dommage de se fâcher avec votre coiffeur. Alors pour éviter cela, mieux vaut adopter des habitudes qui faciliteront le travail du professionnel et votre confort. Voici donc les comportements à éviter lors de vos rendez-vous chez le coiffeur.

Arriver en retard à son rendez-vous

Un retard, ça arrive à tout le monde et ce n’est pas le problème. Mais des retards à répétition peuvent en agacer plus d’un. « Une fois on est d’accord ça peut arriver, mais tout le temps et sans prévenir, c’est fatigant », souffle la coiffeuse. En arrivant en retard, vous bouleversez toute l’organisation du salon et le retard s’accumule. Imaginez si un client prend votre place parce que vous n’êtes pas encore là, ce sera à vous d’attendre ensuite.

Ne pas venir au rendez-vous sans prévenir

Il n’y a rien de pire que de faire patienter durant de longues minutes le coiffeur parce que le client ne vient pas. Les clients qui prennent des rendez-vous mais qui ne les honorent pas ont le don d’agacer les coiffeurs. Alors, la prochaine fois que vous ne pouvez pas vous rendre à votre rendez-vous, pensez à prévenir votre coiffeur.

Venir alors que vous êtes malade

Venir à son rendez-vous chez le coiffeur, c’est bien. Mais venir lorsque vous êtes malade l’est moins. C’est ce que déplore Marion dans sa vidéo. En vous présentant au salon de coiffure alors que vous êtes malade, vous risquez de contaminer l’ensemble des personnes présentes, professionnels et clients. « Je suis désolée, mais on n’a vraiment pas envie d’être contaminés », explique à juste titre la coiffeuse.

Bouger constamment pendant la coupe

Il n’y a rien de pire pour un coiffeur que de devoir composer avec un client qui gesticule. Non seulement cela peut être dangereux lors de la coupe, mais cela empêche surtout le professionnel de travailler correctement. « Dans ces cas-là, ça va être compliqué d’avoir un résultat parfait et cela met notre patience à rude épreuve », selon la spécialiste qui reconnaît malgré tout que c’est plus compliqué, voire normal, pour les enfants.

Être au téléphone durant toute la séance

Crédit photo : Yaroslav Astakhov/ iStock

Certaines personnes aiment travailler dans le calme et ne pas être dérangées par des bruits extérieurs. Imaginez un peu si un client reste au téléphone durant toute la séance pendant que le coiffeur s’occupe de lui. Et parfois, ce peut être long. « On ne parle pas d’un coup de fil qui demande juste une petite réponse urgente », précise Marion qui accepte plus facilement cela. Elle parle plutôt de « la cliente qui raconte sa vie au téléphone ».

Ne pas respecter les outils du coiffeur

Chez le coiffeur comme n’importe quel endroit qui n’est pas votre maison, vous vous devez de respecter les lieux. Malheureusement pour Marion et ses confrères, ce n’est pas toujours le cas. Certains clients sont de vrais curieux et ne peuvent s’empêcher de toucher à tout. La plupart des outils des coiffeurs coûtent cher et certains peuvent même être dangereux. Il vaut mieux ne pas laisser traîner ses mains dans les salons de coiffure. « Certains parents devraient vraiment dire à leurs enfants d’arrêter de toucher à tout », rappelle également Marion.