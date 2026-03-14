Une minuscule chouette secourue aide à récolter des fonds pour une femme qui l'a sauvée

Aux États-Unis, une minuscule chouette blessée, secourue par une association, aide maintenant à collecter des fonds pour la femme qui l’a soignée.

Une belle initiative !

Aux États-Unis, deux associations du Massachusetts, Newhouse Wildlife Rescue à Chelmsford et Cape Ann Wildlife à Ipswich, donnent une seconde aux chance aux animaux sauvages blessés ou orphelins.

Aujourd’hui, l’un de leurs pensionnaires participe à une collecte de fonds pour remercier la femme qui a contribué à sa guérison, rapporte People.

Crédit Photo : Cape Ann Wildlife / Facebook

Une pensionnaire minuscule

Fin février, les deux organisations ont collaboré ensemble pour soigner une Petite Nyctale (Aegolius acadicus), la plus petite espèce de chouette de Nouvelle-Angleterre.

Le minuscule rapace nocturne a été retrouvé en piteux état dans l’allée d’une maison. Blessé à la patte, il ne pouvait plus voler.

Vendredi 27 février, Newhouse a publié une photo du petit oiseau posé à côté d’une banane. L’organisation a précisé qu’il allait passer des radiographies et un examen complet afin de déterminer les soins nécessaires à son rétablissement.



Crédit Photo : Cape Ann Wildlife / Facebook

Trois jours plus tard, l’organisme a donné des nouvelles sur Facebook : l’aile de la chouette, qui présentait deux os cassés, a été bandée. Le petit être a ensuite été transféré à Cape Ann Wildlife pour poursuivre sa convalescence.

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Sur les réseaux sociaux, Newhouse a encensé le centre de soins, ainsi que son personnel, louant leur « dévouement incroyable ».

Crédit Photo : Cape Ann Wildlife / Facebook

Une cagnotte lancée

Comme le précise le magazine américain, Newhouse a ajouté que Jodi Swenson, fondatrice de Cape Ann Wildlife, avait été diagnostiquée d’un cancer du poumon et qu’elle « traversait des difficultés après une récente chirurgie visant à sauver sa vie ».

« Elle a quand même aidé à bander l’aile ce petit hibou, malgré tout ce qu’elle traverse. C’est une personne très généreuse. Encore aujourd’hui, elle donne et soigne, comme elle le fait depuis de nombreuses années », a écrit l’organisation.

Crédit Photo : GoFundMe

Face à cette situation, l’organisme a lancé une collecte de fonds pour venir en aide à Cape Ann, qui a déjà permis de réunir plus de 19 000 dollars (environ 16 300 euros).

Parallèlement, Newhouse a partagé un lien vers une autre cagnotte GoFundMe destinée à soutenir directement Jodi, où près de 20 000 dollars (environ 17 000 euros) ont été récoltés.

Crédit Photo : Cape Ann Wildlife / Facebook

Dans une mise à jour publiée sur Instagram le dimanche 1er mars, Cape Ann Wildlife a tenu à remercier tous les donateurs pour leur générosité.