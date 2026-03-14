Une minuscule chouette secourue aide à récolter des fonds pour une femme qui l'a sauvée

Par |

La chouette secourue

Aux États-Unis, une minuscule chouette blessée, secourue par une association, aide maintenant à collecter des fonds pour la femme qui l’a soignée.

Une belle initiative !

Aux États-Unis, deux associations du Massachusetts, Newhouse Wildlife Rescue à Chelmsford et Cape Ann Wildlife à Ipswich, donnent une seconde aux chance aux animaux sauvages blessés ou orphelins.

Aujourd’hui, l’un de leurs pensionnaires participe à une collecte de fonds pour remercier la femme qui a contribué à sa guérison, rapporte People.

La chouette secourueCrédit Photo : Cape Ann Wildlife / Facebook

Une pensionnaire minuscule

Fin février, les deux organisations ont collaboré ensemble pour soigner une Petite Nyctale (Aegolius acadicus), la plus petite espèce de chouette de Nouvelle-Angleterre.

Le minuscule rapace nocturne a été retrouvé en piteux état dans l’allée d’une maison. Blessé à la patte, il ne pouvait plus voler.

Vendredi 27 février, Newhouse a publié une photo du petit oiseau posé à côté d’une banane. L’organisation a précisé qu’il allait passer des radiographies et un examen complet afin de déterminer les soins nécessaires à son rétablissement.

La chouette secourue
Crédit Photo : Cape Ann Wildlife / Facebook

Trois jours plus tard, l’organisme a donné des nouvelles sur Facebook : l’aile de la chouette, qui présentait deux os cassés, a été bandée. Le petit être a ensuite été transféré à Cape Ann Wildlife pour poursuivre sa convalescence.

La suite après cette vidéo

Sur les réseaux sociaux, Newhouse a encensé le centre de soins, ainsi que son personnel, louant leur « dévouement incroyable ».

La chouette secourueCrédit Photo : Cape Ann Wildlife / Facebook

Une cagnotte lancée

Comme le précise le magazine américain, Newhouse a ajouté que Jodi Swenson, fondatrice de Cape Ann Wildlife, avait été diagnostiquée d’un cancer du poumon et qu’elle « traversait des difficultés après une récente chirurgie visant à sauver sa vie ».

« Elle a quand même aidé à bander l’aile ce petit hibou, malgré tout ce qu’elle traverse. C’est une personne très généreuse. Encore aujourd’hui, elle donne et soigne, comme elle le fait depuis de nombreuses années », a écrit l’organisation.

Jodi SwensonCrédit Photo : GoFundMe

Face à cette situation, l’organisme a lancé une collecte de fonds pour venir en aide à Cape Ann, qui a déjà permis de réunir plus de 19 000 dollars (environ 16 300 euros).

Parallèlement, Newhouse a partagé un lien vers une autre cagnotte GoFundMe destinée à soutenir directement Jodi, où près de 20 000 dollars (environ 17 000 euros) ont été récoltés.

La chouette secourueCrédit Photo : Cape Ann Wildlife / Facebook

Dans une mise à jour publiée sur Instagram le dimanche 1er mars, Cape Ann Wildlife a tenu à remercier tous les donateurs pour leur générosité.

Suivez nous sur Google News
Oiseau

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Sabrina Carpenter et la colombe
“Stupide et cruel” : Sabrina Carpenter chante sur scène avec un oiseau dans les mains et se fait recadrer par PETA
Un aigle ramasse une part de pizza
Après avoir photographié un aigle, ce qu'il aperçoit dans ses serres le laisse bouche bée
Ouragan
Les oiseaux tombent du ciel dans une vision d'apocalypse à cause de l'Ouragan Melissa
Étourneau sur une branche et voiture recouverte de fientes
À Nîmes, les habitants sont à bout face aux fientes des étourneaux qui constellent les véhicules
Deux paons
Énervé que sa voisine nourrisse ses paons domestiques, il les tue, les fait cuire à la poêle et les mange