Il fait semblant de venir au travail en vélo pour toucher... 130€ d'indemnités, ses collègues le dénoncent et le font licencier

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Un salarié accrochant sa bicyclette au garage à vélo de son entreprise

Coupable d'avoir menti sur ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, dans le but d'être indemnisé, un employé a été licencié par sa direction. 

L'arroseur arrosé...

Un salarié qui déclarait venir à son travail en vélo, afin de toucher des indemnités, alors qu'il s'y rendait en voiture, a été licencié après avoir été dénoncé par des confrères. Contestant ce renvoi qu'il jugeait abusif, cet employé, en poste depuis plus de 30 ans, a décidé de porter l'affaire en justice, mais cette dernière l'a débouté.

Un salarié se rendant au travail à véloCrédit photo : iStock

Licencié pour avoir fait croire à sa direction qu'il venait au travail à vélo

Relayée par nos confrères belges de Bruxelles Today, l'affaire a récemment fait les gros titres au Plat pays. Selon le média, le salarié licencié travaillait pour la SNCB, la compagnie ferroviaire de Belgique.

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Pendant des mois, cet employé, basé à Louvain en périphérie de la capitale, a fait croire à sa direction qu'il se rendait sur son lieu de travail à bicyclette, touchant ainsi une indemnité prévue à cet effet par l'entreprise. Durant toute cette période, il effectuait le trajet entre son domicile et son lieu de travail en voiture, au nez et à la barbe de ses collègues. Suite à des signalements de plusieurs de ces derniers, une enquête interne a donc été lancée afin de faire toute la lumière sur ses déclarations supposément mensongères.

La société a finalement découvert que son employé ne venait jamais en vélo. Pour la petite histoire, il faut savoir que la SNCB n'a pas eu à mener de longues investigations pour découvrir el pot au rose puisque le salarié n'essayait même pas de se cacher. Ce dernier utilisait en effet, à la vue de tous, son badge pour accéder au parking réservé au personnel avec son véhicule. Un manque de discrétion qui lui aura été fatal.

Un salarié se rendant au travail à véloCrédit photo : iStock

Après 33 ans de bons et loyaux services, ce cheminot a donc été licencié pour « faute professionnelle » par la SNCB, qui a jugé que « le lien de confiance » avec son salarié avait été « définitivement et irrévocablement rompu ».

En tout, l'employé fautif a effectué 69 trajets domicile-travail en voiture tout en percevant... 130 euros d'indemnités kilométriques destinées aux cyclistes. Une somme relativement faible. Furieux, le salarié renvoyé a d'ailleurs fait valoir ce montant dérisoire des indemnisations devant le Conseil d’État belge, lorsqu'il a contesté son licenciement. Mais ses arguments n'ont pas convaincu l'institution qui a rejeté son recours.

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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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