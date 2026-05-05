Il fait semblant de venir au travail en vélo pour toucher... 130€ d'indemnités, ses collègues le dénoncent et le font licencier

Coupable d'avoir menti sur ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, dans le but d'être indemnisé, un employé a été licencié par sa direction.

L'arroseur arrosé...

Un salarié qui déclarait venir à son travail en vélo, afin de toucher des indemnités, alors qu'il s'y rendait en voiture, a été licencié après avoir été dénoncé par des confrères. Contestant ce renvoi qu'il jugeait abusif, cet employé, en poste depuis plus de 30 ans, a décidé de porter l'affaire en justice, mais cette dernière l'a débouté.

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Licencié pour avoir fait croire à sa direction qu'il venait au travail à vélo

Relayée par nos confrères belges de Bruxelles Today, l'affaire a récemment fait les gros titres au Plat pays. Selon le média, le salarié licencié travaillait pour la SNCB, la compagnie ferroviaire de Belgique.

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Pendant des mois, cet employé, basé à Louvain en périphérie de la capitale, a fait croire à sa direction qu'il se rendait sur son lieu de travail à bicyclette, touchant ainsi une indemnité prévue à cet effet par l'entreprise. Durant toute cette période, il effectuait le trajet entre son domicile et son lieu de travail en voiture, au nez et à la barbe de ses collègues. Suite à des signalements de plusieurs de ces derniers, une enquête interne a donc été lancée afin de faire toute la lumière sur ses déclarations supposément mensongères.

La société a finalement découvert que son employé ne venait jamais en vélo. Pour la petite histoire, il faut savoir que la SNCB n'a pas eu à mener de longues investigations pour découvrir el pot au rose puisque le salarié n'essayait même pas de se cacher. Ce dernier utilisait en effet, à la vue de tous, son badge pour accéder au parking réservé au personnel avec son véhicule. Un manque de discrétion qui lui aura été fatal.

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Après 33 ans de bons et loyaux services, ce cheminot a donc été licencié pour « faute professionnelle » par la SNCB, qui a jugé que « le lien de confiance » avec son salarié avait été « définitivement et irrévocablement rompu ».

En tout, l'employé fautif a effectué 69 trajets domicile-travail en voiture tout en percevant... 130 euros d'indemnités kilométriques destinées aux cyclistes. Une somme relativement faible. Furieux, le salarié renvoyé a d'ailleurs fait valoir ce montant dérisoire des indemnisations devant le Conseil d’État belge, lorsqu'il a contesté son licenciement. Mais ses arguments n'ont pas convaincu l'institution qui a rejeté son recours.