Elle transforme sa Twingo en van aménagé pour moins de 300 euros

Emma, 24 ans, a transformé sa Twingo en van aménagé, dans lequel elle peut dormir et cuisiner. Le tout pour moins de 300 euros.

Avoir un van aménagé est un rêve pour de nombreux globe-trotters. C’est en effet le véhicule idéal pour faire le tour du monde et partir en escapade sans avoir à payer de logement. Le van aménagé permet de rouler mais aussi de dormir et de cuisiner, tout en restant au coeur de la nature. C’est le cas de cet adorable mini-van venu tout droit du Japon qui fait craquer les voyageurs.

Crédit photo : @emmamanade / Instagram

Emma Manadé, 24 ans, rêvait d’avoir un van. Tout a commencé en 2023 où elle a arrêté ses études de multimédia et a abandonné son concours d’entrée à la gendarmerie, jugé trop difficile. Avec l’envie de “fuir la ville” et de partir à l’aventure, la jeune femme a décidé d’aménager sa Twingo, qui avait 47 000 kilomètres au compteur.

Un van aménagé pour 300 euros

Pour moins de 300 euros, Emma a réussi à transformer sa Twingo en van aménagé. Elle peut ainsi dormir et se faire à manger dans sa voiture pendant ses expéditions. En plus de cela, elle a acheté 400 euros d’équipement de camping.

“En deux semaines, j’avais l’aménagement. Une semaine de réflexion et de conception des plans dans ma tête, puis une semaine de travaux et d’installation”, a-t-elle expliqué, selon des propos rapportés par Midi Libre.

En utilisant des planches de récupération et avec l'aide de son beau-père, Emma a construit une ossature en bois installée à l’arrière de sa voiture pour créer des casiers de rangement, un sommier et un matelas sur-mesure. Une installation qui lui a coûté entre 250 et 300 euros. La jeune femme n’est pas la seule à avoir aménagé un véhicule de cette manière. C’est également le cas de cette femme qui a transformé une vieille camionnette en maison roulante.

La “Twingo-van life”

Côté alimentation, Emma cuisine des repas simples à préparer comme des oeufs, des pâtes, des conserves et des plats lyophilisés. Elle prépare tout cela à l’aide d’un chauffe-plat ou d’une bouilloire. La seule chose qui lui manque dans sa voiture est l’hygiène.

“J’ai une douche à pression mais c’est malheureusement à l’eau froide donc je privilégie les lingettes ou les douches de camping lorsqu’il y en a”, a-t-elle expliqué, d’après Auto Plus.

Crédit photo : @emmamanade / Instagram

Emma partage ses voyages dans sa “Twingo-van life” sur les réseaux sociaux, où elle est suivie par 380 000 abonnés. Passionnée de montagne, elle a déjà traversé les Alpes françaises, la Suisse, les Dolomites, l’Autriche et l’Allemagne. Mais Emma ne s’arrête pas là. Début 2026, elle a transformé la Peugeot 206 de ses grands-parents en van aménagé, le tout pour 260 euros.

Des changements qui pourraient donner des idées aux aventuriers.