Des tiny houses à la place de bureaux, l'idée géniale d'un patron pour ses employés

Aux États-Unis, le patron d’une entreprise a décidé de remplacer ses bureaux par des tiny houses, pour chacun des employés. Une idée qui a fait fureur auprès des intéressés.

Imaginez-vous, vous arrivez au bureau, et vous avez votre propre petite maison, avec une petite cuisine, un petit jardin, un petit bureau, etc… À l’heure où le télétravail fait de plus en plus d’adeptes, un patron a réfléchi à l’idée de créer des bureaux pour que ses employés se sentent comme chez eux.

Crédit photo : TikTok / itskylie94

Dans cette entreprise de propreté, basée dans l’État du Missouri, les employés travaillent désormais dans des bureaux qui… n’ont rien d’un bureau. En effet, le patron a décidé d’installer une tiny house pour chaque employé et de se débarrasser des traditionnels bureaux.

C’est l’une des employées, Kylie, qui a révélé ce merveilleux décor avec des vidéos TikTok et quand on regarde les images, on a du mal à s’imaginer qu’il s’agit de bureaux professionnels.

Travailler dans des tiny houses, l’idée géniale d’un patron

En effet, tout l’espace a été entièrement réinventé pour ressembler à un petit village où s’amoncellent différentes tiny houses, pour chacun des employés. Et pour couronner le tout, chacune des maisonnettes ont été créées en fonction de la personnalité de l’employé qui l’occupe.

Crédit photo : TikTok / itskylie94

Interloqués et curieux, les internautes se demandaient si l’endroit était un studio de cinéma, mais Kylie a expliqué qu’il s’agissait avant d’un open space. L’idée du patron a été vivement saluée sur les réseaux sociaux.

Dans ses vidéos, elle propose une visite guidée de ces bureaux pas comme les autres. En plus des maisons, on y triuve aussi une sorte de grange, ainsi qu’une cuisine et des toilettes.

Crédit photo : TikTok / itskylie94

Évidemment, il n’y a pas de chambre car il n’est pas question ici que les employés viennent vivre sur leur lieu de travail, et y dormir. Avec ce décor et ces nouveaux bureaux, les employés sont totalement ravis de venir y travailler tous les jours, et des employés heureux, dans un environnement sain et agréable, améliorent forcément la productivité.