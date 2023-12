Cette célèbre rue de Paris se transforme pour Noël avec 12 000 ballons biodégradables suspendus dans les airs

Le mois de décembre est arrivé et comme chaque année depuis trois ans, une rue de la capitale se transforme pour les fêtes de Noël. Les photos des lieux sont féériques.

Pour sa troisième édition, la Maison de champagne Nicolas Feuillatte a de nouveau habillé un quartier parisien de ses ballons gonflables. Après le succès de ses deux premières opérations, Nicolas Feuillatte a répondu une nouvelle fois présent en transformant la Rue des Martyrs en « Rue des Bulles ».

Comme vous pouvez le découvrir dans les photos présentes dans cet article, la rue est décorée de 12 000 ballons gonflables de couleur or, jaune ou encore blanche. Un nuage de ces ballons se dresse sur plus de 100 mètres de long au-dessus des passants.

Et pour que le spectacle ne soit pas gâché, les ballons choisis sont entièrement biodégradables. De quoi allier bonne humeur, fêtes de fin d’année et écologie.

Le plus grand choeur de France en concert et des activités auxquelles participer

Pour découvrir cette fresque de ballons, vous avez jusqu’au 31 décembre. Mais ce n’est pas tout. L’initiative mise en place propose également des activités à faire dans le quartier. Certains bars et restaurants partenaires de l’opération participent à « l'expérience champagne ». Cette expérience permet aux participants de bénéficier d’offres commerciales sur la vente de champagne et autres alcools (avec modération).

Crédit photo : Nicolas Feuillatte

Par ailleurs, si vous souhaitez passer un moment convivial et sympathique, vous pouvez assister aux chants du plus grand choeur de Noël de France. Il ne s’agit pas des chorales et chants typiques que l’on peut voir dans les films de Noël. Ici, le groupe de chanteurs reprend tous les plus grands succès pop du jeudi au samedi de 19 heures à 20 heures 30 et ce, jusqu’au 23 décembre. De quoi donner une petite touche d’originalité à vos fêtes de fin d’année.

