Cette streameuse affirme que l'un de ses abonnés lui a offert un... appartement de luxe à Miami

Focus sur une histoire étonnante qui nous interroge sur la place prise, de nos jours, par les réseaux sociaux.

C'est un exemple de ce que l'époque peut produire de plus troublant !

Une streameuse, très active sur Twitch mais aussi sur la plateforme OnlyFans, a récemment affirmé que l'un de ses abonnés lui avait offert... un appartement de luxe à Miami.

Si l'information reste bien évidemment invérifiable, elle montre néanmoins deux choses assez caractéristiques de l'ère des réseaux sociaux : d'une part, n'importe qui peut gagner beaucoup d'argent en peu de temps, uniquement grâce à la monétisation des contenus. Et d'autre part, certains sont prêts à tout, y compris à inventer des histoires montées de toute pièce, pour le buzz.

Crédit photo : @viperxdeme

Streameuse, elle affirme que l'un de ses abonnés lui a offert un... appartement luxueux

Si seulement la moitié des streameurs - ces internautes qui se filment en jouant à des jeux vidéos - gagnent leur vie confortablement grâce à leur activité, selon un récent sondage, certains parviennent néanmoins à obtenir de jolies compensations en raison notamment de dons et autres cadeaux assez stupéfiants offerts par leurs abonnés. Quelques-uns de ces derniers sont en effet prêts à faire des folies pour espérer attirer l'attention de leurs streameurs préférés.

Illustration avec une certaine Sidney. Plus connue sous le pseudonyme de @viperxdeme sur les réseaux sociaux, ou encore Viperus sur sa chaîne Twitch (où elle compte plus de 96 000 abonnés), la jeune femme de 26 ans prétend ainsi avoir reçu un appartement en cadeau, de la part d'un fan.

C'est en tout cas ce qu'elle a affirmé le 4 août dernier sur X en partageant une photo sur laquelle on peut la voir poser, clés en main, dans un luxueux appartement vide (capture ci-dessous). Un don mirobolant et qui paraît démesuré. Sans donner plus d'information, la streameuse a uniquement précisé qu'il s'agissait d'un penthouse situé dans la plus célèbre des villes de Floride, où ce genre de biens peut coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros.

Crédit photo : @viperdemie

Comme on pouvait s'en douter, la toile a immédiatement réagi à cette énigmatique publication.

Beaucoup d'internautes se sont ainsi indignés. Certains allant même jusqu'à comparer l'activité à de la jeune femme à une forme de prostitution. D'autres en revanche l'ont mise en garde en lui rappelant que ce type de cadeau n'était « jamais gratuit » et que l'appartement disposait très certainement de plusieurs « caméras » destinée à épier ses moindres faits et gestes. Enfin, quelques utilisateurs du réseau social ont tout simplement commenté en affirmant qu'il s'agissait ni plus ni moins que d'un troll et que cette histoire était une pure invention.

Chacun se fera son avis !