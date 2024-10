Cette technique de manipulation méconnue permet d'obtenir tout ce que vous voulez

Vous voulez qu’une personne vous rende un service mais vous avez peur qu’elle refuse ? Cette technique de manipulation pourrait vous aider.

Quand on essaie de marchander avec quelqu’un, on peut choisir l’honnêteté ou la manipulation. Cette deuxième option, si elle est bien exécutée, peut nous aider à arriver à nos fins. Pour cela, il existe plusieurs méthodes de manipulation, dont certaines sont malheureusement utilisées par des pervers narcissiques. En effet, chaque personne a sa propre personnalité, comme le prouvent plusieurs tests de personnalité, et certains individus peuvent être plus manipulateurs que d'autres.

Aujourd'hui, nous allons vous présenter la méthode de la “porte au nez” qui peut vous aider à obtenir ce que vous voulez. Prouvée scientifiquement par de nombreuses études, cette technique serait particulièrement efficace.

Crédit photo : iStock

Cette méthode, différente de la séduction, permettrait d’obtenir tout ce que l’on veut d’une personne. Elle peut également nous être utile pour ne plus nous faire avoir car nous pouvons nous aussi être victime de ces techniques de manipulation psychologique. On vous explique tout.

Un coup de bluff

La méthode de la “porte au nez” suit le principe qu’une personne est plus susceptible d’accepter une demande si cette dernière est précédée d’une autre plus coûteuse. Pour vous expliquer, voici un exemple concret donné par Le Point : “Demandez à votre beau-frère qu’il vous prête sa voiture pendant toute la semaine. Il refusera, mais peu importe. Demandez-lui ensuite de vous la prêter au moins pour l’après-midi. Selon les tenants de la théorie de la porte au nez, il y a beaucoup plus de chances pour que votre beau-frère vous la prête.”

Crédit photo : iStock

Selon plusieurs études réalisées sur le sujet, cette façon de faire porterait ses fruits. Une première expérience a été menée en 1975 par le psychologue Robert Cialdini. D'après les explications d'une revue parue sur Cairn, le professionnel a proposé à un groupe d’étudiants de parrainer un adolescent issu d’un centre de rétention pour jeunes déliquants pendant 2 ans, à raison de 2 heures par semaine. La quasi-totalité du groupe a refusé. Par la suite, le psychologue leur a proposé de lui rendre visite seulement 2 heures. Cette fois-là, beaucoup d’étudiants ont accepté.

Concrètement, le fait d’avoir une première demande qui nous paraît exhubérante peut nous pousser à accepter la seconde qui nous paraît meilleure. Si vous voulez mettre cette méthode à exécution, vous devrez donc faire croire à l’autre personne que vous faites une concession, comme une faveur. Celle-ci pourrait se sentir coupable d’avoir refusé votre première proposition et accepterait davantage la seconde. Une méthode à garder dans un coin de sa tête pour l’appliquer le moment voulu.