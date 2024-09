Voici la meilleure technique pour séduire quelqu'un, selon une étude (peu importe le physique)

Vous avez rencontré quelqu’un qui vous plaît et vous ne savez pas comment flirter avec cette personne ? Selon une nouvelle étude, une méthode serait particulièrement efficace.

Quand on rencontre quelqu’un, on passe toujours par le flirt pour lui montrer que l’on est intéressé. Mais comment faut-il s’y prendre pour se rapprocher d’une personne qui nous plaît ? S’il existe quelques petites techniques de séduction, comme le fait de montrer son intérêt, de passer du temps avec l’autre ou de s’engager dans des discussions profondes, une méthode en particulier serait efficace.

Crédit photo : iStock

Selon une étude publiée dans Evolutionary Psychology, il existe une technique de flirt à privilégier. Elle peut être utilisée par les hommes comme par les femmes et fonctionne quelle que soit votre apparence.

Faire rire l’autre personne

Cette technique de flirt n’est autre que l’humour. Faire rire la personne qui nous plaît serait le moyen le plus efficace de flirter avec elle, et cette méthode s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

“Les gens pensent que l’humour, ou la capacité à faire rire une autre personne, est plus efficace pour les hommes qui recherchent une relation à long terme et moins efficace pour les femmes qui recherchent une aventure d’un soir. Pourtant, rire ou glousser aux blagues de l’autre personne est une tactique de séduction efficace pour les deux sexes”, affirme Leif Odward Ottesen Kennair, professeur au département de psychologie de l’Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU).

Crédit photo : iStock

La confiance en soi attire plus que la beauté physique

Ainsi, avoir un bon sens de l’humour est un plus pour plaire à quelqu’un. Faire preuve d’humour montre que vous êtes quelqu’un d’intelligent et de perspicace et vous permet de créer rapidement des liens avec les autres. Ce n'est pas la première fois qu'une étude prouve que le physique n'est pas le plus important pour plaire à quelqu'un. Selon la thérapeute Marisa Peer, les personnes qui ont confiance en elles sont plus susceptibles d'être attirantes pour les autres. Et quoi de mieux que de passer par l'humour pour booster sa confiance en soi ? Si vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, vous savez ce qu’il vous reste à faire.