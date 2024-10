Cette université vient de lancer le premier diplôme... d'influenceur et les places s'arrachent déjà

C’est une grande première : dans ce pays tout près de la France, il est désormais possible d’aller à l’université pour obtenir son diplôme d’influenceur.

L’activité d’influenceur s’est développée ces dernières années avec les réseaux sociaux, à tel point qu’elle est aujourd’hui considérée comme un métier. En effet, de nombreuses personnes arrivent à gagner de l’argent grâce à leur présence sur internet. Jusqu’à présent, il n’existait aucune formation pour devenir influenceur, au grand regret des jeunes qui sont nombreux à vouloir suivre des études pour exercer ce nouveau métier. Mais cela va changer.

En Irlande, l’université de South East Technological University (SETU), située à Carlow, a lancé le tout premier diplôme pour devenir influenceur. Depuis septembre, une quinzaine d’étudiants suivent le cursus “Création de contenus et réseaux sociaux”.

Crédit photo : iStock

“C’est un business très sérieux”

L’idée de créer cette formation est venue à Irene McCormick cet été, après avoir proposé un cours animé par des tiktokeurs. L’engouement était tel que la directrice du cursus a reçu 350 candidatures pour 30 places.

“C’est quelque chose qui prend énormément d’ampleur. Le projet a connu un succès incroyable, on a vu qu’il y avait un appétit énorme, donc on a décidé d’aller au niveau du diplôme. Environ 70% des spécialistes du marketing considèrent aujourd’hui que les influenceurs sont l’avenir du marketing, les gouvernements les utilisent également pour faire passer des messages. Les posts des influenceurs sur les réseaux sociaux peuvent parfois être frivoles, mais l’activité à proprement parler ne l’est pas, c’est un business très sérieux”, a expliqué Irene McCormick à TF1 Info.

Crédit photo : iStock

Dans cette université irlandaise, les étudiants apprennent comment gagner de l’argent grâce à leur présence sur les réseaux sociaux. Selon Martha Hughes Bravo, une étudiante de première année, le métier d’influenceur nécessite un vrai travail d’édition, de planification et d’organisation.

Des cours pour devenir influenceur

Pendant les cours, les élèves apprennent à faire des contenus sur Instagram, TikTok et YouTube et à créer des vidéos. Ils ont également des cours d’entrepreneuriat, de psychologie et de storytelling, d’analyse de données et de réalisation de podcasts.

“Vous pouvez essayer d’apprendre tout seul chez vous, mais acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur la façon de toucher un public cible va faire une grande différence dans votre carrière. Nous nous intéressons à la manière de monétiser son influence auprès d’un large public en ligne”, a expliqué Irene McCormick.

En plus de ces cours théoriques, les étudiants apprennent à se servir d’une caméra et d’un micro et réalisent des stages professionnels. Une formation complète pour permettre aux jeunes de réaliser leur rêve.