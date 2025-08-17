7 ans après son arrivée aux États-Unis, une Brésilienne intègre Harvard

Par ·

Yasmim Barros

Du haut de ses 18 ans, Yasemin Barros vient d’être admise à la prestigieuse université d’Harvard. Une véritable consécration pour celle qui a déménagé aux États-Unis sans parler anglais.

Yasmim Barros ne savait dire que « maman » et « merci » lorsqu'elle a déménagé aux États-Unis vers l’âge de onze ans.

Sept ans plus tard, elle vient de décrocher son diplôme au lycée East Side de Newark (New Jersey) en tant que déléguée de classe et star d’athlétisme, rapporte People.

Yasmim Barros enfantCrédit Photo : Rafaela Barros

Sa persévérance et son parcours scolaire exemplaire lui ont permis d’obtenir une bourse complète pour l’Université d’Harvard.

« Je rends ma famille fière », a déclaré la lycéenne aujourd’hui âgé de 18 ans.

La jeune fille est née dans un village situé dans le nord du Brésil. Sa mère s’est rendue en Amérique du Nord quand elle était âgée de deux ans.

À l’époque, Yasmim et son frère aîné ont été élevés par leurs grands-parents.

« Ce sont des gens vraiment bien. J’ai adoré grandir avec mes cousins », confie l’étudiante.

Yasmim BarrosCrédit Photo : Yasmim Barros / Instagram

« J’ai fait de mon mieux »

Une dizaine d’années plus tard, les deux enfants, ainsi que leur père, sont partis vivre dans le New Jersey, où la mère de famille travaillait comme femme de ménage.

Pour apprendre l’anglais, Yasmim s’est tournée vers les films, les séries, la musique et les livres.

« J’ai fait de mon mieux », assure l’adolescente.

Yasmim BarrosCrédit Photo : harvardclassof29

Au lycée, elle est devenue présidente du conseil des élèves, rédactrice de l’album de fin d’année, capitaine de l’équipe d’athlétisme et de cross-country et membre de plusieurs associations.

« Je crois en moi et je suis convaincue que je peux accomplir tout ce que je veux. Si je n'avais pas cru en moi, je n'aurais probablement même pas essayé d'aller à Harvard ». (Yasmim Barros)

Le mois prochain, Yasmim commencera ses études supérieures. Elle est la première de sa famille à intégrer l’université.

Yasmim BarrosCrédit Photo : Yasmim Barros / Instagram

Elle envisage d’étudier à l'Institut de politique et de se spécialiser en sciences politiques, pour un jour pratiquer le droit constitutionnel ou le droit international.

« Je suis encore en train de décider. Je veux vraiment contribuer à changer le monde ».

Un beau programme !

Source : People
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Université

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Alisa Perales
À seulement 11 ans, cette écolière a déjà deux diplômes universitaires et sait déjà quel métier elle rêve de faire
Angel Ortiz
À 17 ans, il est accepté dans sept des huit universités les plus prestigieuses des États-Unis
Mantavius Presley
À 17 ans, il est accepté dans plus de 60 universités et reçoit une bourse de 1 million de dollars
Université d'Orléans
Dans cette université française, les étudiants transgenres peuvent changer de prénom en 48 heures
Beyoncé prend la pose sur Instagram
Beyoncé va devenir le sujet d'un cours dans cette prestigieuse université