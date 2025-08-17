7 ans après son arrivée aux États-Unis, une Brésilienne intègre Harvard

Du haut de ses 18 ans, Yasemin Barros vient d’être admise à la prestigieuse université d’Harvard. Une véritable consécration pour celle qui a déménagé aux États-Unis sans parler anglais.

Yasmim Barros ne savait dire que « maman » et « merci » lorsqu'elle a déménagé aux États-Unis vers l’âge de onze ans.

Sept ans plus tard, elle vient de décrocher son diplôme au lycée East Side de Newark (New Jersey) en tant que déléguée de classe et star d’athlétisme, rapporte People.

Crédit Photo : Rafaela Barros

Sa persévérance et son parcours scolaire exemplaire lui ont permis d’obtenir une bourse complète pour l’Université d’Harvard.

« Je rends ma famille fière », a déclaré la lycéenne aujourd’hui âgé de 18 ans.

La jeune fille est née dans un village situé dans le nord du Brésil. Sa mère s’est rendue en Amérique du Nord quand elle était âgée de deux ans.

À l’époque, Yasmim et son frère aîné ont été élevés par leurs grands-parents.

« Ce sont des gens vraiment bien. J’ai adoré grandir avec mes cousins », confie l’étudiante.

Crédit Photo : Yasmim Barros / Instagram

« J’ai fait de mon mieux »

Une dizaine d’années plus tard, les deux enfants, ainsi que leur père, sont partis vivre dans le New Jersey, où la mère de famille travaillait comme femme de ménage.

Pour apprendre l’anglais, Yasmim s’est tournée vers les films, les séries, la musique et les livres.

« J’ai fait de mon mieux », assure l’adolescente.

Crédit Photo : harvardclassof29

Au lycée, elle est devenue présidente du conseil des élèves, rédactrice de l’album de fin d’année, capitaine de l’équipe d’athlétisme et de cross-country et membre de plusieurs associations.

« Je crois en moi et je suis convaincue que je peux accomplir tout ce que je veux. Si je n'avais pas cru en moi, je n'aurais probablement même pas essayé d'aller à Harvard ». (Yasmim Barros)

Le mois prochain, Yasmim commencera ses études supérieures. Elle est la première de sa famille à intégrer l’université.

Crédit Photo : Yasmim Barros / Instagram

Elle envisage d’étudier à l'Institut de politique et de se spécialiser en sciences politiques, pour un jour pratiquer le droit constitutionnel ou le droit international.

« Je suis encore en train de décider. Je veux vraiment contribuer à changer le monde ».

Un beau programme !