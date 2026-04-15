Voici comment empêcher le squat de votre piscine cet été

On n'y pense pas forcément, mais les piscines privées aussi peuvent être squattées. Pour éviter ce problème stressant et inquiétant, voici quelques règles à suivre.

En été, attention au squat de votre piscine

Avec le printemps qui est là, c'est également le retour du soleil et de la chaleur. Dans ces circonstances, l'envie de piquer une petite tête dans la piscine grandit. C'est encore mieux quand cette même piscine se trouve dans son jardin. Ce détail peut d'ailleurs attirer les squatteurs, surtout durant les journées les plus chaudes de l'été, lorsque le propriétaire est absent.

Comme pour une maison, il peut être difficile de les déloger, surtout soi-même. Et comme pour une maison, il s'agit d'une violation de propriété. Le hic, c'est que s'il arrive un problème aux squatteurs dans votre piscine (noyade, chute...), c'est vous, le propriétaire, qui en sera responsable. Cette responsabilité civile, voire pénale, est un point que beaucoup de propriétaires ignorent encore.

Alors, pour commencer, le mieux à faire pour vous est d'installer des dispositifs de sécurité conformes aux normes en vigueur. En France, la loi impose d'ailleurs aux propriétaires de piscines enterrées privées à usage individuel d'équiper leur bassin d'au moins un des quatre dispositifs de sécurité agréés : barrière de protection, couverture de sécurité, abri ou alarme. Ces obligations, détaillées sur le site officiel Service-Public.fr dédié à la sécurité des piscines privées, s'appliquent à toutes les piscines enterrées et semi-enterrées. Cela vous sera utile pour vous, votre famille et vos amis quand vous profitez de la piscine, et vous évitera de possibles problèmes en cas de squat.

Quelques solutions pour empêcher le squat de sa piscine

Crédit photo : cmspic/ iStock

Lorsque vous assistez à un squat de votre piscine en direct, votre premier réflexe est d'agir pour remédier à ce problème. Sauf que les choses peuvent dégénérer. Afin d'éviter un conflit ou une altercation verbale ou physique qui pourrait vous être reprochée, appelez plutôt la police ou la gendarmerie. Cela permet la rédaction d'un procès-verbal afin d'engager des poursuites judiciaires. N'hésitez pas à filmer et prendre des photos du délit puis à conserver les procès-verbaux si le squat s'est produit plusieurs fois.

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Pour faire fuir les potentiels squatteurs, installez une barrière homologuée autour d'une piscine de jardin verrouillable, mais également une alarme sonore et une couverture de protection. Ces dispositifs combinés constituent un frein psychologique puissant pour les individus mal intentionnés. Vous pouvez même alerter votre voisinage afin de renforcer la vigilance civique collective. Ainsi, vos voisins peuvent surveiller ponctuellement votre piscine les jours où vous n'êtes pas là.

Il peut également être utile d'investir dans un système de vidéosurveillance connecté, accessible depuis votre smartphone. Ces équipements permettent de recevoir une alerte en temps réel dès qu'un mouvement est détecté autour du bassin. Leur simple présence visible suffit souvent à décourager les intrusions.

Enfin, vous pouvez aussi installer des panneaux préventifs appelant à composer le 17 si des passants assistent à un squat de votre piscine. Tout comme des panneaux indiquant la présence de caméras de surveillance et d'alarme afin de profiter pleinement de votre piscine en toute sérénité. Ces petits détails, peu coûteux, peuvent faire une grande différence au quotidien.

En adoptant ces réflexes simples dès le début de la saison, vous mettez toutes les chances de votre côté pour profiter de votre espace aquatique sans mauvaise surprise. Pour aller plus loin sur la protection de votre domicile, découvrez aussi l'astuce d'un serrurier pour empêcher les squatteurs d'entrer chez vous.