Changement d'heure : quand va-t-on passer à l'heure d'été 2026 ? Voici le jour et l'heure précis

Cette question revient tous les ans : alors que le printemps est enfin là, à quelle date aura lieu le passage à l’heure d’été 2026 ?

Le printemps est de retour, les températures remontent peu à peu et le soleil fait son apparition. Alors que les premiers bourgeons commencent à se former, une question se pose : quand passerons-nous à l’heure d’été ?

Le changement d’heure a été instauré pour profiter plus longtemps de la lumière naturelle et ainsi réduire la consommation d’électricité liée à l’éclairage public. Cette mesure a été prise en France après le choc pétrolier des années 1970 afin de réaliser des économies. Comme les journées sont plus longues en été, changer d’heure permet de profiter de soirées plus lumineuses.

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Si nous sommes passés à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre en 2026, quand retrouverons-nous l’heure d’été ?

Quand aura lieu le changement d’heure ?

Cette année, le passage à l’heure d’été se déroulera dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars, c’est-à-dire ce week-end. Selon Le Figaro, nous allons avancer d’une heure, ce qui signifie qu’à 2h du matin, il sera directement 3h.

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La nuit sera plus courte puisque nous allons dormir une heure de moins. Pour ne pas bouleverser votre horloge biologique, voici quelques habitudes à adopter quelques jours avant le changement d’heure. Si vous n’aimez pas dérégler votre sommeil, pensez au fait que vous pourrez profiter de plus de soleil grâce à ce changement.

Un sujet à débat

Chaque année, le changement d’heure est un sujet qui fait débat, notamment lorsqu’il faut repasser à l’heure d’hiver. En effet, une majorité de Français aimerait garder l’heure d’été toute l’année.

Bien qu’il ait largement été critiqué, pour le moment, le changement d’heure est toujours maintenu en France. En 2019, le Parlement européen avait voté pour sa suppression, laissant le choix à chaque pays de se mettre à l’heure d’été et l’heure d’hiver. Cependant, cette réforme n’a finalement jamais été appliquée puisqu’aucun accord n’a été trouvé entre les différents pays.

Pour cette raison, nous allons bien changer d’heure ce week-end. Si le changement se fait automatiquement sur nos appareils électroniques, n’oubliez pas de régler vos montres et vos horloges.