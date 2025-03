157 euros à la poubelle : chaque Français jette 24 kilos de nourriture comestible tous les ans

Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau puisque chaque année, un Français jette en moyenne 58 kilos de déchets alimentaires, dont 24 kilos de nourriture comestible.

Cela fait maintenant plusieurs années que des mesures sont mises en place pour réduire le gaspillage alimentaire en France. Dans les restaurants à volonté, des astuces ont été prises pour réduire le gaspillage. Cependant, les restaurateurs ne sont pas les seuls à gaspiller de la nourriture. C’est aussi le cas des Français, qui sont nombreux à jeter de la nourriture comestible chaque année.

Crédit photo : iStock

Pour éviter cela, des initiatives ont été mises en place comme la création de “Nous”, une épicerie anti-gaspillage alimentaire. Mais malgré cela, le gaspillage reste important en France. Chaque année, un Français jette en moyenne 58 kilos de déchets alimentaires, dont 24 kilos de nourriture comestible. Ces chiffres, révélés par Too Good To Go, représentent un repas par semaine et par personne, ce qui a de grosses conséquences.

“Chaque Français est responsable de l’utilisation inutile de 1,3 km2 de terres agricoles et de 390 litres d’eau, soit plus de deux baignoires chaque semaine”, révèle Libération.

Au total, 39% du gaspillage alimentaire a lieu au niveau des consommateurs, contre 22% pour la production primaire dans les exploitations agricoles, 14% au niveau de la transformation agro-industrielle, 12% dans la distribution et 13% au sein des cantines et des restaurants.

Un gaspillage alimentaire important

En jetant autant de nourriture comestible, les Français dépensent 157 euros de nourriture inutilisée, ce qui représente en moyenne 5% de leur budget. Selon Le Point, “un Français fait donc ses courses en vain 18 jours par an”. Des chiffres qui interpellent quand on sait que, selon un récent sondage, 82% des Français se serrent la ceinture depuis un an. Malgré ces difficultés financières, le gaspillage alimentaire est toujours aussi important.

“Quand on travaille avec un acteur, quel que soit le domaine, on arrive assez facilement à réduire de 20% ou 30% le gaspillage. En revanche, le palier suivant, pour passer à 50%, est très compliqué. Pour y arriver, c’est un changement plus profond de pratiques et de comportements qui est nécessaire : accepter des légumes qui ne sont pas tous parfaits, avoir moins de références dans les rayons des grandes surfaces, etc”, explique Laurence Gouthière, responsable des études sur le gaspillage alimentaire à l’Ademe, à Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Pour réduire le gaspillage alimentaire, vous pouvez mettre en place plusieurs astuces au quotidien : faites une liste de courses à l’avance, planifiez vos repas, organisez votre réfrigérateur, congelez vos aliments et faites attention aux dates de péremption. Ainsi, vous jeterez moins de nourriture et diminuerez le gaspillage.