Elle offre le surplus du buffet du mariage de sa soeur sur les réseaux sociaux pour éviter le gaspillage

En voyant qu’il restait encore beaucoup de nourriture après le mariage de sa soeur, Cindy a eu une bonne idée pour éviter le gaspillage alimentaire : faire un appel sur les réseaux sociaux pour offrir la nourriture.

Quand on organise une grande fête, comme un anniversaire ou un mariage, il n’est pas toujours facile de prévoir la quantité de nourriture et de boissons exacte pour tous les convives. Généralement, nous préférons en avoir trop que pas assez et une fois la fête terminée, nous nous retrouvons avec une grosse quantité de nourriture sur les bras, notamment si nous faisons des recettes maison.

C’est ce qui est arrivé à Cindy, invitée au mariage de sa soeur. À la fin de la fête, il restait encore beaucoup de restes alimentaires comme des salades, de la charcuterie, des tranches de viande froide, des petites verrines et des desserts. Ainsi, pour éviter de gaspiller et de jeter la nourriture encore bonne, Cindy a eu une idée : offrir les restes à des personnes en publiant un message sur les réseaux sociaux.

“On a toujours peur de manquer dans ce genre d’occasion, ce qui fait que le buffet était vraiment copieux. Toute la famille présente avait déjà pris pas mal de nourriture mais il en restait encore beaucoup. On a été éduqués comme ça et c’est aussi ce que j’apprends à mes propres enfants : on ne jette pas de nourriture sachant que certains sont, en plus, dans le besoin. On a voulu faire du porte-à-porte mais on se demandait comment on allait être reçus… On pensait également se tourner vers une association mais on ne savait pas comment faire rapidement ni à qui s’adresser, surtout un dimanche”, a expliqué Cindy à Vosges Matin.