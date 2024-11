Voici les 10 légumes à consommer régulièrement pour éviter les risques de cancer, selon cette cancérologue

Comment faire pour éviter les risques de cancer ? Selon une cancérologue, voici les aliments à privilégier.

Ce n’est plus un secret : bien manger et adopter une alimentation saine et équilibrée permet de réduire grandement les risques de cancers. Globalement, il est conseillé d’éviter de manger des produits transformés, trop gras ou trop sucrés. De nombreux légumes sont connus pour leurs vertus antioxydantes et anti-cancers.



Crédit photo : iStock

Selon le média Parade, qui a interrogé une cancérologue, ces aliments font bien partie des produits à privilégier dans son alimentation pour limiter les risques de cancers. Le Dr Anaum Maqsood, oncologue spécialisée en gastro-entérologie à Houston Methodist, à souligné l’importance de la consommation d’aliments antioxydants :

"Les antioxydants contenus dans les légumes protègent contre l’inflammation chronique, un facteur de risque pour certains cancers.”

Des aliments riches en fibres et anti-oxydants

D’après la spécialiste, le meilleur moyen de prendre soin de soi est d’opter pour une alimentation riche en fibres :

"Un régime riche en fibres, présent dans les légumes, fruits et céréales complètes, est essentiel pour la santé intestinale, étroitement liée à l’immunité et à la prévention du cancer."



Crédit photo : iStock

Parmi les légumes "anti-cancers" à consommer le plus souvent possible, la docteure établit une liste : chou frisé, brocoli, courgette, chou de Bruxelles, ail, oignon, poireau, betterave rouge, épinards, avocat :

"Ces légumes contiennent des substances phytochimiques qui ralentissent la croissance des cellules cancéreuses. Ils sont également faciles à intégrer dans différents repas."

Et si vous cherchez à donner des légumes à vos enfants, l’experte dévoile une astuce efficace : “je cache souvent des courgettes dans des biscuits ou des carottes dans des smoothies pour les enfants.” Le but ? Rendre les légumes sexy, attrayants, pour que leur consommation devienne plus un réflexe qu’une corvée. Bien entendu, en plus d’adopter une alimentation équilibrée, il est conseillé de se pratiquer une activité sportive régulière et de boire beaucoup d’eau. Noté ?