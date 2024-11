Ces 5 aliments sont à jeter absolument si la date de péremption est dépassée

Faut-il se fier à la date de péremption indiquée sur vos aliments ? Pour certains, c’est une évidence plus que pour d’autres. Voici ceux qu’il faut absolument jeter si leur date de péremption a expiré.

Ce n’est un secret pour personne mais il semble bon de le rappeler. Le fait de consommer des aliments après l’expiration de la date de péremption peut vous exposer à des problèmes de santé assez graves. En effet, de nombreuses pathologies en lien avec le système digestif peuvent se révéler, comme les intoxications alimentaires, sans oublier le développement de bactéries qui peuvent perturber votre organisme.

Légalement, les industriels sont obligés de mettre une date limite de consommation sur tous les produits alimentaires, au cas où il y aurait un problème. Mais par précaution les délais de conservation des industriels sont sous-estimés… et parfois pas très utiles. Certains produits comportent la mention “à consommer de préférence avant le…”, signifiant que l’aliment peut être consommé après la date mentionnée sans risque sanitaire mais avec le risque de perdre toute saveur.

C’est notamment le cas des produits secs comme les pâtes, le riz, les biscuits, les chips et les aliments en boîte de conserve. En revanche, d’autres aliments doivent absolument être consommés avant la date de péremption indiquée pour s’éviter des problèmes de santé majeurs.

Les produits laitiers

Le lait, les yaourts et le fromage sont ultra sensibles aux bactéries. Si vous les consommez au-delà de la date de péremption, ils peuvent vous causer des intoxications alimentaires graves. Lorsqu’ils sont périmés, les produits laitiers ont une texture grumeleuse, une odeur aigre et une couleur altérée.

La viande rouge

Même si la viande blanche ou de volaille est sujette aux bactéries, c’est encore plus flagrant avec la viande rouge et la charcuterie. Les bactéries qui s’y développent après la date de péremption peuvent provoquer des maladies graves. La raison pour laquelle il est toujours préférable de manger de la viande fraîche, quel que soit son type.

Les oeufs

Même si cela vous semble inoffensif, un oeuf qui a dépassé sa date limite de consommation peut causer des intoxications. Pour en avoir le coeur net, il vous est possible de sentir. Si l’oeuf a une odeur désagréable, il vaut mieux le jeter. Autre astuce : vous pouvez plonger l’oeuf dans un verre d’eau et s’il flotte, évitez de le consommer.

Les poissons et les fruits de mer

S’ils sont présentés sur des étalages de glace et de givre, ce n’est pas un hasard. Les produits venant de la mer peuvent développer des toxines et des bactéries très dangereuses après la date de péremption. Les poissons et fruits de mer doivent idéalement être consommés le jour même de l’achat.

Les sauces

Les sauces peuvent contenir des condiments que l’on a pu citer plus haut à l’instar de la mayonnaise faite à base d’oeufs. Généralement, il vaut mieux consommer les sauces rapidement après l’ouverture de leur contenant, et bien évidemment avant la date de péremption car ils peuvent contenir des bactéries pathogènes.

Si jamais vous n’êtes pas sûrs par rapport à la date de péremption, il y a d’autres indices pouvant vous convaincre qu’un aliment n’est pas consommable. En effet, il suffit de se fier à la couleur et à l’odeur du produit. Si ces aspects vous semblent inhabituels ou non naturels, il vaut mieux jeter les aliments à la poubelle.