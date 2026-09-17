Christian Bale inaugure un village de 12 maisons pour que les enfants placés grandissent avec leurs frères et sœurs

Christian Bale inaugure à Palmdale un village de 12 maisons conçu pour garder les frères et sœurs ensemble pendant leur placement en famille d’accueil.

À Palmdale, en Californie, Christian Bale a participé à l’inauguration d’un village de 12 maisons destiné aux enfants placés en famille d’accueil. Baptisé Together California, ce projet poursuit un objectif essentiel : permettre aux frères et sœurs de rester ensemble. Les premiers résidents sont attendus en octobre 2026.

Le public connaît Christian Bale pour ses rôles dans « American Psycho » ou la trilogie « The Dark Knight ». Mais à Palmdale, c’est un engagement très éloigné des plateaux de cinéma qui vient de franchir une étape. L’acteur a contribué à créer un lieu où des enfants accueillis hors de leur foyer familial pourront continuer à vivre avec leurs frères et sœurs, entourés d’adultes chargés de les accompagner.

Rapportée en septembre par la chaîne locale ABC7, l’inauguration marque l’aboutissement de la construction. Elle ouvre désormais une autre phase : préparer l’installation des familles et faire vivre au quotidien ce village pensé autour des liens fraternels.

Un village pour préserver les liens entre frères et sœurs

Lorsqu’un enfant entre dans le système de placement, vivre avec ses frères et sœurs n’est pas toujours possible. Together California s’est construit autour de cette difficulté. L’association veut proposer un accueil qui conserve cette proximité familiale, au lieu de laisser la séparation devenir une rupture supplémentaire dans le parcours des enfants.

Le principe est simple à comprendre : offrir un foyer où une fratrie peut être accueillie ensemble. Il ne s’agit donc pas seulement de mettre des logements à disposition. Toute l’organisation du projet repose sur la volonté de préserver les relations entre les enfants, tout en leur apportant un cadre stable et un accompagnement adapté.

Selon la présentation du modèle de Together California, chaque maison est conçue pour accueillir jusqu’à six frères et sœurs. L’association indique également que les fratries plus nombreuses peuvent être accueillies à l’échelle du village. Cette précision montre à quel point la question des liens familiaux a guidé la conception des lieux.

Douze maisons et des espaces partagés à Palmdale

Le village comprend 12 maisons meublées. Dans sa présentation officielle, Together California décrit également un centre communautaire, ainsi que des espaces de jardin, de loisirs et de sport. L’ensemble doit permettre aux enfants, aux familles et aux équipes de se retrouver au-delà du cadre de chaque logement.

Une précision mérite d’être apportée concernant les dimensions du projet. Le chiffre de 11 000 pieds carrés, repris dans plusieurs articles, correspond au centre communautaire dans la description publiée par l’association. Cela représente environ 1 022 mètres carrés. Cette surface ne doit donc pas être présentée comme celle de l’ensemble des maisons et du terrain.

Deux studios sont aussi prévus dans le programme. L’association les destine à un hébergement temporaire pour des parents engagés dans un parcours de réunification familiale, ou pour des jeunes qui avancent vers l’autonomie. Le projet prend ainsi en compte plusieurs étapes du parcours familial, au-delà du seul accueil des enfants.

Des parents d’accueil formés et accompagnés sur place

Le fonctionnement de Together California repose sur des parents d’accueil à temps plein, formés professionnellement, qui s’installent dans le village. Leur présence constitue l’un des piliers du modèle : les enfants doivent pouvoir grandir dans une maison familiale, avec un adulte dont la mission est de leur apporter des soins, de l’attention et du soutien.

Ces parents d’accueil bénéficient eux-mêmes d’une formation continue et d’un accompagnement. Dans sa présentation officielle, l’association insiste sur le travail collectif avec les autres parents et les membres de l’équipe. L’objectif est de leur permettre de s’appuyer sur des ressources accessibles dans leur environnement quotidien.

Together California prévoit également la présence sur place de professionnels de l’accompagnement social et thérapeutique. Ce choix doit faciliter le suivi des enfants et l’accès au soutien. Il traduit une ambition précise : organiser autour des maisons les services nécessaires, afin que le logement et l’accompagnement fonctionnent ensemble.

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Christian Bale veut transformer la douleur en espoir

À l’occasion de l’inauguration, Christian Bale a expliqué le sens de son engagement auprès d’ABC7. Selon une traduction de ses propos, il considère que leur rôle consiste à transformer la souffrance de ces enfants en amour, en espoir et en perspectives d’avenir. Une déclaration qui replace les besoins des futurs résidents au centre de l’événement.

L’article de Variety relayé par Yahoo rapporte que sa propre expérience de père l’a amené à s’interroger sur la situation des enfants privés de la présence quotidienne de leurs parents. Cette réflexion personnelle a nourri son envie de participer à une réponse concrète.

Un projet collectif soutenu par des dons

Si Christian Bale est le visage le plus connu de Together California, le village est le fruit d’un travail collectif. Sa femme Sibi Bale et le médecin et producteur Eric Esrailian figurent également parmi les cofondateurs mentionnés par l’association. Tim McCormick en assure la direction générale et participe au développement de son modèle d’accueil.

Le chantier a officiellement été lancé le 7 février 2024.

Le financement a notamment reposé sur des dons. D’après ABC7, l’Austrian American Council West a contribué à réunir près de 9 millions de dollars pour le projet. Ce montant correspond à une contribution à la collecte et ne doit pas être confondu avec un don personnel de Christian Bale ou avec le coût total du village.

Les premières installations annoncées pour octobre

La cérémonie d’inauguration ne signifie pas que les enfants vivent déjà dans les maisons. Selon le calendrier communiqué aux journalistes d’ABC7, les résidents doivent commencer à s’installer en octobre 2026. Cette distinction permet de situer précisément l’avancement du projet : les lieux ont été inaugurés, tandis que leur occupation doit encore débuter.

Sur son site officiel, Together California présente aussi le soutien aux parents biologiques comme une composante de son approche, avec l’objectif de réunir les familles lorsque cela est possible. Le maintien des liens entre frères et sœurs s’inscrit donc dans une attention plus large portée aux relations familiales.

Pour les futurs résidents, la promesse du village tient à quelque chose de très concret : disposer d’un foyer et pouvoir y retrouver son frère ou sa sœur. À Palmdale, les 12 maisons inaugurées avec Christian Bale ont été conçues pour rendre cette continuité possible. Leur prochaine étape sera de devenir des lieux de vie.