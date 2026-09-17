Pour ne jamais avoir à travailler, elle dit avoir épousé un homme de 12 ans son aîné

Leah affirme avoir épousé un homme de 12 ans son aîné pour ne jamais travailler. Sur TikTok, sa vision du mariage suscite des réactions partagées.

Choisir son conjoint en pensant à sa sécurité financière : Leah revendique cette démarche sur TikTok. Cette créatrice de contenu affirme avoir épousé un homme de 12 ans son aîné avec un objectif précis, celui de ne jamais avoir à travailler. Un témoignage qui provoque autant de marques de soutien que de critiques.

Dans une vidéo rapportée par un article publié sur Yahoo, Leah, connue sous le pseudonyme @leah_txreal, expose sa conception du mariage. Pour elle, la possibilité d’être entièrement prise en charge financièrement a joué un rôle déterminant dans le choix de son partenaire. Elle présente cette décision comme une stratégie assumée, liée au mode de vie qu’elle souhaitait mener.

La créatrice, qui compte plus d’un million d’abonnés sur TikTok selon l’article, explique avoir tenu compte de sa jeunesse et de son apparence. Elle dit avoir recherché un homme plus âgé qui apprécierait ces caractéristiques et pourrait lui offrir la sécurité matérielle attendue. Au moment des chiffres rapportés par le média, sa vidéo avait dépassé les 505 000 vues et suscité près de 3 000 commentaires.

Un écart de 12 ans qu’elle inscrit dans une stratégie de mariage

Dans son récit, les douze années qui la séparent de son mari font partie du raisonnement qu’elle expose. Leah affirme avoir voulu un partenaire qui valoriserait le fait d’avoir une épouse plus jeune. En retour, elle attendait de cette union qu’elle lui permette de vivre sans avoir à exercer un emploi pour payer ses dépenses.

Le témoignage ne donne toutefois pas les âges respectifs des deux époux. Il ne précise pas davantage le métier du mari, ses revenus ou le patrimoine du couple. L’écart d’âge constitue donc un élément concret de son histoire, mais il ne permet pas, à lui seul, de connaître leur situation financière réelle.

Leah anticipe les critiques que sa déclaration peut entraîner. Elle reconnaît que certaines personnes pourraient voir en elle une femme principalement intéressée par l’argent de son conjoint. De son côté, elle préfère présenter sa démarche comme une manière de se marier stratégiquement. Cette différence de vocabulaire est au cœur de son propos : elle décrit un choix réfléchi et revendique les attentes matérielles qui l’accompagnent.

Ce qu’elle estime apporter en échange de cette prise en charge

Pour expliquer sa position, Leah ne s’arrête pas à la différence d’âge. Elle évoque plusieurs contributions qu’une femme peut apporter dans un mariage : une grossesse, l’entretien du foyer et l’investissement émotionnel dans la relation. À ses yeux, ces engagements doivent avoir une contrepartie.

Cette contrepartie prend une forme très précise dans son discours : pouvoir se passer d’un emploi et voir ses dépenses prises en charge. Elle considère ainsi que les responsabilités associées à la vie conjugale peuvent justifier le soutien financier du partenaire. Il s’agit de sa conception personnelle du couple, telle qu’elle la présente dans la vidéo.

Les exemples qu’elle cite ne permettent cependant pas de reconstituer son quotidien. Le texte ne précise pas si Leah a des enfants, ni comment les tâches sont réparties chez elle. Lorsqu’elle parle de grossesse ou de gestion du foyer, elle expose les éléments de son raisonnement ; cela ne suffit pas à établir qu’ils correspondent tous à sa propre situation.

Son activité sur TikTok appelle également une distinction. Le nombre d’abonnés indiqué dans l’article renseigne sur son audience, mais pas sur ses éventuels revenus. Rien dans les informations rapportées ne permet de savoir si ses publications sont rémunérées. Son souhait de ne pas avoir à travailler ne prouve donc pas qu’elle ne dispose d’aucune ressource personnelle.

Des internautes soutiennent son choix, d’autres critiquent sa vision du couple

Parmi les réactions reprises dans l’article, une internaute exprime son soutien à Leah. Elle ne voit pas de problème dans cette façon d’envisager le mariage et estime que les critiques existent de toute manière. Cette réponse accueille favorablement le choix revendiqué par la créatrice, sans remettre en cause ses attentes financières.

Une autre commentatrice adopte un ton plus ironique. Elle explique regretter de ne pas avoir elle-même choisi un mariage pour l’argent et oppose cette possibilité au fait d’être tombée amoureuse. En évoquant le contexte économique, son message replace la question du confort matériel au centre de la discussion.

À l’inverse, un homme cité dans l’article reproche à Leah de présenter son union comme une transaction. Il distingue le souhait de rester au foyer de la manière dont elle décrit son mariage. Pour lui, une relation conjugale devrait être envisagée comme un partenariat amoureux, plutôt que résumée à sa dimension monétaire.

Ces commentaires illustrent plusieurs lectures du même témoignage. Certains y voient l’expression franche d’une préférence personnelle ; d’autres contestent la place donnée à l’argent dans le choix du conjoint. Ils ne permettent toutefois pas de mesurer l’opinion de l’ensemble des personnes ayant regardé la vidéo. Les quelques réactions sélectionnées par le média ne constituent pas un sondage.

La suite après cette vidéo

Le choix de rester au foyer et les raisons du mariage au centre des échanges

Le récit de Leah fait se croiser deux questions distinctes : l’organisation financière d’un couple et les raisons qui conduisent à se marier. Dans son discours, elles sont directement liées. Elle affirme avoir choisi son partenaire en fonction du mode de vie qu’il pourrait lui permettre d’adopter.

C’est cette articulation qui explique les désaccords visibles dans les réactions citées. Le commentateur critique ne conteste pas simplement la possibilité qu’une épouse reste à la maison. Son objection porte sur la façon de présenter le lien conjugal, en mettant au premier plan ce que chacun apporterait matériellement ou personnellement à l’autre.

Leah, de son côté, insiste sur la valeur qu’elle attribue aux engagements d’une épouse. Son argument consiste à dire qu’une contribution au foyer peut recevoir une contrepartie financière. Mais son témoignage ne précise pas comment cette conception a été discutée avec son mari, ni comment celui-ci décrirait leur arrangement.

Un témoignage dont les circonstances n’ont pas été vérifiées

Une limite accompagne cette histoire : The Daily Dot indique ne pas avoir pu vérifier de manière indépendante les circonstances du mariage ni les arrangements financiers décrits par Leah. Les informations disponibles reposent sur les déclarations qu’elle a partagées sur TikTok.

Aucun témoignage du mari n’est rapporté dans le texte fourni. Il n’est donc pas possible d’en déduire ce qu’il pense de la vidéo, ce qu’il attend de leur union ou la manière dont ils organisent leurs dépenses. De même, les propos de Leah ne permettent pas d’évaluer la place des sentiments dans leur relation.

Ce qu’elle rend public, en revanche, est son intention déclarée : avoir choisi un homme plus âgé afin de ne jamais être obligée de travailler. Entre les internautes qui saluent sa franchise et ceux qui contestent cette vision du mariage, son témoignage met en discussion la place que chacun accepte de donner à la sécurité financière dans le choix d’un partenaire.