Comment choisir la meilleure assurance habitation selon vos besoins ?

Vous venez d’acquérir un bien immobilier ? La première chose à faire pour ne pas se retrouver démuni en cas d’incident est de souscrire une assurance habitation. Mais pour ce faire, vous devez connaître vos besoins afin de choisir celle qui vous convient le mieux.

Il peut être compliqué de choisir son assurance habitation de par la multitudes d’offres qui existent sur le marché. Heureusement, il existe des groupes comme Allianz qui vous accompagnent au mieux selon vos besoins et à chaque étape de votre vie.

En effet, choisir le meilleur contrat d’assurance habitation répond à des critères différents pour chacun de nous. Ainsi, chaque assuré a des besoins différents en termes de couverture. C’est en prenant en compte l’offre qui répond le mieux à votre situation et ce que vous recherchez que vous pourrez choisir la meilleure assurance habitation, celle qui vous convient.

Pour ce faire, plusieurs critères sont à prendre en compte. On fait le point pour vous aider à faire le tri.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir l’assurance habitation qui vous convient ?

Pour assurer son habitation, maison ou appartement, il faut d’abord dresser une liste de ses besoins. Pour cela, vous pouvez vous poser différentes questions, par exemple : À quels risques suis-je exposé(e) ? Selon votre cas, la responsabilité civile est-elle suffisante ? Ou avez-vous besoin de plus ?

Rappelez-vous, la responsabilité civile est automatiquement incluse dans les contrats d’assurance multirisque. Elle est utile si jamais vous causez involontairement un dommage à autrui.

Ensuite, avez-vous besoin d’une assurance multirisque habitation (MRH) ? Sachez qu’elle n’est pas obligatoire mais optionnelle. Ce contrat permet de couvrir l’assuré ainsi que ses biens matériels en cas de sinistre et autres incidents. De ce fait, l’indemnisation et la couverture de l’assurance MRH sont plus élevées. Il faut également noter que l’assurance MRH couvre toutes sortes de dégâts : dégât incendie, dégât des eaux, dégâts de catastrophes naturelles et technologiques… ou s'occupe de la garantie des risques liés aux attentats comme c’est le cas chez Allianz, notamment.

Enfin, vous pouvez si vous le souhaitez, souscrire à des assurances optionnelles comme vol et vandalisme ou encore bris de glace. Les offres varient selon l’assureur et encore une fois, doivent répondre à vos besoins spécifiques.

Choisir la meilleure assurance habitation en comparant les offres qui existent

Crédit photo : AaronAmat/ iStock

Une fois que vous avez dressé la liste de vos besoins, il faut prendre en compte votre budget. Le principe est de choisir un contrat d’assurance habitation qui vous convient tout en s’adaptant à votre budget et en vous faisant réaliser des économies.

Selon votre niveau de couverture, vous pourrez trouver des prix allant de 78 euros à 136 euros par an pour une prime moyenne et selon les assurances. Pour un niveau maximal, les prix seront plus élevés et il faudra compter entre 200 et 350 euros. La couverture que vous choisirez dépendra évidemment de vos besoins et de ce que vous recherchez en priorité.

C’est là où les comparateurs de prix entrent en jeu. Il en existe un grand nombre sur le net qui vous proposent chacun des classement avec le meilleur rapport qualité/prix. L’offre qui répondra le plus à vos besoins sera la meilleure assurance habitation à vos yeux.

En sélectionnant vos critères et besoins et en prenant en compte votre budget, vous pouvez déjà y voir plus clair. Pour vous conforter dans votre choix, vous pouvez également consulter les avis clients. Cela vous permettra d’avoir plusieurs points de vue et des avis honnêtes d’assurés.