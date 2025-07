Une « plage inclusive » vient d'ouvrir à Annecy, mais qu'est-ce que c'est ?

Ce mercredi 9 juillet, Annecy a inauguré sa toute première plage inclusive. Un lieu adapté aux personnes en situation de handicap.

Aller à la plage pour se baigner peut être difficile pour les personnes en situation de handicap. Pour faciliter leur accès, la ville d’Annecy a inauguré sa toute première plage inclusive ce mercredi 9 juillet. Le maire François Astorg était présent sur la plage des Marquisats pour l'occasion. Cette idée est venue de l'initiative du citoyen Noël Ponthus dans le cadre du budget participatif.

Crédit photo : @villeannecy / Instagram

Cette plage sera accessible aux personnes en situation de handicap moteur, visuel et cognitif. Elle pourra accueillir toutes les personnes quelle que soit leur situation.

Des rampes d’accès, cheminements au sol pour personnes malvoyantes, dalles nivelées, fauteuils de baignade adaptés, vestiaires accessibles ou encore totems sonores diffusant des messages audio seront installés. Par la suite, d'autres étapes seront mises en place pour rendre la ville encore plus inclusive.

« À terme, on espère que toutes les plages soient inclusives. Cela nous permettra d’ouvrir d’autres plages avec un projet bien plus avancé et bien plus mature», affirme Jean-Louis Toé, maire-adjoint en charge de l’accessibilité, du handicap et de l’inclusion.