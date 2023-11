Comment gagner de l'argent avec les banques en ligne

Depuis l’avènement d’internet et de la technologie, les peuples du monde ont vu leur quotidien changer progressivement au fil des ans. En Europe, les services bancaires qui n’étaient proposés que dans les banques physiques ou traditionnelles sont désormais disponibles en ligne grâce aux banques en ligne. Ces dernières sont très appréciées en raison de la praticité qu’elles offrent, de leurs services inédits et de leurs tarifs qui sont plus souples. Mais, savez-vous qu’il est possible de gagner de l’argent avec les banques en ligne ? Voici un article qui vous dit comment y arriver.

Saisir les offres financières que proposent les banques en ligne

Gagner de l’argent avec les banques en ligne est bien possible. En effet, de nombreuses personnes ont du mal à faire confiance à une banque sans agence physique. Pour y remédier et attirer de nombreux clients, ces banques sont souvent obligées de faire de belles offres financières. Si vous rêvez de vous faire de l’argent avec les banques en ligne, voici quelques opportunités qui devraient vous intéresser:

- La prime de bienvenue : dès l’ouverture d’un nouveau compte sur une banque en ligne, vous recevrez une prime assez intéressante. En ce moment, vous pourrez simplement bénéficier des 130 euros offerts par Boursorama en guise de prime de bienvenue à leurs nouveaux clients.

- La prime de souscription à un produit spécifique : il faut savoir que les banques en ligne proposent généralement de nombreux produits. C’est ce qui leur permet de se faire leur marge. Alors, il arrive qu’elles proposent de vous offrir des primes intéressantes lorsque vous souscrivez à un produit spécifique. Restez donc connecté à l’actualité de votre banque en ligne pour ne pas manquer ces occasions.

- Les bons d’achat : puisqu’elles proposent les mêmes services que les banques physiques auxquelles elles sont rattachées, les banques en ligne vous permettent d’effectuer des achats en ligne. Alors, certaines d’entre elles vont vous proposer des bons d’achat valables sur les sites d’enseignes partenaires.

- Les super-livrets : il n’est pas rare de voir certaines banques en ligne proposer des livrets avec un taux d’intérêt très avantageux pour le client.

- La prime de parrainage ou programme d’affiliation: Il est possible de gagner de l’argent en faisant la promotion de votre banque en ligne. En effet, vous aurez droit à une belle prime chaque fois que quelqu’un y ouvrira un compte à travers votre lien de parrainage.

Le parrainage est sans doute la meilleure méthode pour gagner le plus d’argent. Pour cela, il faut réussir à attirer le maximum de filleuls possible.

Comment réussir à convaincre des filleuls de s’inscrire dans sa banque en ligne ?

Il est évident que vous n’obtiendrez pas grand-chose avec les banques en ligne si vous n’attirez pas beaucoup de filleuls.

Pour réussir à attirer vos cibles, il peut être intéressant de leur présenter tous les avantages de ces banques en ligne: les transactions en ligne sans se déplacer, les différentes primes, les tarifs avantageux, la flexibilité, la gestion aisée des comptes, la réactivité du personnel, les frais de tenue de compte et frais de fermeture gratuits ou peu élevés, l’absence d’engagement ni de justificatif de revenu, etc.

Une autre astuce consisterait à leur expliquer le système de parrainage. Expliquez à vos cibles ce que ça rapporte et dites-leur qu’elles pourront également en profiter, une fois inscrites.

Toutefois, il est important de noter que le nombre de filleuls peut être limité dans certaines banques. Avec Boursorama par exemple, vous ne pourrez pas recommander plus de 36filleuls par an.