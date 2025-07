Creamy & Spicy, Pringles enrichit sa gamme avec deux nouvelles recettes pour l'apéro

Vous aimez les produits Pringles ? Ces nouveautés vont vous plaire ! La marque dévoile deux nouvelles recettes qui vont vous régaler et viennent agrandir la gamme déjà très fournie !

Au moment de l’apéro, les Pringles sont souvent de sortie. Creamy & Onion, Paprika, Ketchup, Original… Il y en a pour tous les goûts ! Récemment, Pringles s'est associé avec Super Mario dans une collab qui a ravi les amateurs de rétro. Mais pour ravir encore plus les consommateurs, Pringles dévoile deux nouvelles recettes inédites. Vous préférez les saveurs douces ou épicées ? À vous de choisir !

Pringles a sorti deux nouveautés : la recette Cream Chesse & Herbs et la Hot Blazin’ Fried Chicken. De nouveaux goûts originaux qui vont enrichir la gamme Pringles, composée de nombreuses recettes toutes plus délicieuses les unes que les autres.

Crédit photo : Pringles

Team Creamy ou Team Spicy ?

La recette Creem Cheese & Herbs va apporter une touche de fraîcheur et une texture crémeuse à votre apéro. Avec son fromage frais et ses herbes aromatiques, cette nouvelle recette aux notes fromagères va intégrer de la légèreté à votre repas. Selon de premières données de Pringles, cette recette est très attendue puisqu’elle est en deuxième position des saveurs les plus plébiscitées des tests consommateurs (source : MMR identifying pringles optimal range 2024). Cette nouveauté s'intègre aux nombreuses autres recettes de la gamme Pringles comme les goûts Cheddar Cheese et Jalapeño, mais aussi les versions plus classiques comme les Pringles original, Paprika, Sour Cream & Oinion, Hot & Spicy, Texas BBQ, Cheese & Onion, Ketchup, Pizza, Salt & Vinegar... Il y en a pour tous les goûts !

Pour ceux qui préfèrent les saveurs plus relevées, on retrouve une nouvelle recette : Hot Blazin’ Fried Chicken. Une nouveauté idéale si vous voulez réveiller vos papilles avec une touche épicée. Avec son piment de Cayenne, son chilli et son poulet croustillant, cette nouvelle recette arrive en complément de la gamme épicée qui contient déjà cinq saveurs : Chilli & Cheese, BBQ Ribs, Sweet Chili, Sour Cream, Chilli & Lime. De quoi satisfaire les amateurs de recettes épicées, qui retrouveront une large gamme pour leur faire plaisir.

Crédit photo : Pringles / Facebook

« En tant qu’acteur majeur du marché des chips en France, notre rôle est de proposer des saveurs qui répondent aux attentes des consommateurs et marquent les esprits. Avec Cream Cheese & Herbs, nous offrons une pause gourmande et fraîche, tandis que Hot Blazin’ Fried Chicken promet une aventure épicée intense. Ces lancements témoignent de notre engagement à offrir des saveurs toujours plus originales ! » déclare Manon Schwaab, Activation Manager Pringles

Que vous préfériez les Pingles aux goûts classiques comme ceux aux oignons, à la sauce barbecue ou au paprika, ou que vous vouliez faire preuve d'originalité avec des goûts relevés et ces deux nouvelles recettes funs et créatives, vous trouverez forcément de quoi vous faire plaisir. Alors, êtes-vous team Creamy ou team Spicy ?