Un restaurant interdit de partager l'addition, les clients sont furieux

En Allemagne, un restaurateur a pris une décision radicale pour gagner du temps lors de ses services : il refuse les additions individuelles. Ainsi, les clients ne peuvent plus régler l’addition séparérement. Une mesure qui divise.

Quand on mange à plusieurs au restaurant, une question se pose à la fin du repas : comment régler l’addition ? Malheureusement, dans certains cas, certains clients partent sans payer, comme l'a vécu cette restauratrice. D'autres décident de se partager équitablement les frais en demandant à payer une addition individuelle. Ainsi, chaque personne paie ce qu’elle a consommé, ce qui peut prendre du temps auprès du serveur.

Crédit photo : iStock

Face à cette situation, le patron du restaurant italien L’Accanto, basé en Allemagne, a pris une décision radicale : il interdit les additions individuelles dans son restaurant. En effet, Salvatore Marrazzo a connu trop d’expériences négatives à ce sujet. Il a déjà été confronté à de nombreux clients qui se disputaient pour savoir qui payait quoi, ce qui empêchait ses serveurs de travailler et de s’occuper des autres clients.

“On a souvent assisté à des discussions interminables sur qui a bu le plus de vin ou mangé le plus de plats. Quand deux grandes tablées veulent payer séparément, ça mobilise beaucoup d’énergie et c’est stressant pour tout le monde”, a déclaré le gérant du restaurant à Midi Libre.

Une mesure qui divise

Il n’est donc plus possible de séparer l’addition dans ce restaurant puisqu’à la fin du repas, le serveur apporte la note globale, qui ne peut pas être divisée. Comme le précise Ouest-France, si des clients veulent vraiment partager, ils doivent le signaler aux serveurs dès leur arrivée au restaurant. Une méthode qui permet aux gérants de l'établissement de faciliter les paiements et d’améliorer le service.

Crédit photo : iStock

Selon Salvatore Marrazzo, la majorité des clients comprennent sa décision. Cependant, cette mesure ne plaît pas à tout le monde puisque certains consommateurs jugent cette décision “arrogante” et affirment que “le client est roi”.

Et vous, qu’en pensez-vous ?